FD vs Post Office Time Deposits Comparison: పదవి విరమణ పొందిన డబ్బులు దాచుకోవాలనుకున్నా కానీ వెంటనే వెతికేది బ్యాంకు లేదా ఇతర డిపాజిట్ ఎఫ్డీలు. అయితే సాధారణంగా పోస్ట్ ఆఫీస్ అందిస్తున్న టైమ్ డిపాజిట్ కూడా ఎంతో ప్రజాదరణ ఈ మధ్య కాలంలో పొందుతోంది. ఎన్నో రోజులుగా బ్యాంకులు అందిస్తున్న ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్లు బెస్ట్ అని చాలామంది డబ్బులు దాచుకుంటున్నారు. ఇందులో అత్యధికంగా వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, సీనియర్ సిటిజెన్లు డబ్బులు దాచుకోవాలంటే బ్యాంక్ ఎఫ్డీ లేదా పోస్ట్ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్? రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ ? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఎన్నో ఏళ్లుగా ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ అనేది ఒక నమ్మకమైన పెట్టుబడిగా మారింది. దీనివల్ల బ్యాంకుల్లో మన డబ్బులు సురక్షితంగా ఉంటాయి. పదవి విరమణ పొందిన తర్వాత ఇందులో డిపాజిట్ చేస్తే నెలవారీ వడ్డీ కూడా పొందవచ్చు. అదేవిధంగా పోస్ట్ ఆఫీస్ టైం డిపాజిట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో కూడా వడ్డీ లభిస్తుంది. అయితే రెండిటిలో వయోవృద్ధులకు అదనంగా ఎక్కువగా వచ్చే వడ్డీ ఏదో తెలుసా?
బ్యాంకు వడ్డీ అనేది ఒక ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ పథకం. ఇది ఒక అద్భుతమైన పెట్టుబడి ఎంపిక. ఇందులో నెలవారీ వడ్డీ లభిస్తుంది. డిపాజిట్ మెచ్యూరిటీ అయిన తర్వాత అసలుతోపాటు వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ అనేది పబ్లిక్ తపాటు ప్రైవేట్ బ్యాంకులో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
బ్యాంకు ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ కనిష్టంగా ఏడు రోజుల నుంచి గరిష్టంగా 10 సంవత్సరాల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో కూడా టైం డిపాజిట్ అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో వ్యవధి ఒకటి 2, 3, 5 ఏళ్లపాటు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇది కూడా ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి అని చెప్పొచ్చు.
అయితే సీనియర్ సిటిజెన్లకు బ్యాంకు ఎఫ్డీలు అదనంగా వడ్డీ అందిస్తాయి. ప్రధానంగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పదేళ్ల కాలపరిమితితో 7.5 శాతం వరకు కూడా వడ్డీ అందిస్తోంది. అలాగే ఇతర ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలు కూడా దాదాపు 30 నెలలకు 8.25 శాతం వడ్డీ అందిస్తున్నాయి.
అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకంలో మాత్రం ఏడాదిపాటు 7.1 శాతం అలా మూడేళ్లపాటు 7.3 శాతం ఐదేళ్లపాటు 7.5 వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇందులో కనీస డిపాజిట్ రూ.1000 నుంచి అందుబాటులో ఉంది. గరిష్టంగా ఎలాంటి నియమం లేదు. ఈ రెండిటిలో పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రభుత్వ హామీ తోనే నడుస్తున్నాయి. వడ్డీ కూడా తిరిగి చెల్లిస్తారు. సీనియర్ సిటిజనులకు పోస్ట్ ఆఫీస్ టైం డిపాజిట్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది.