Senior Hero Naresh: పవిత్ర ఆంటీకి నరేష్ విడాకులు..?.. మరోసారి పెళ్లిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Naresh in Nari Nari Naduma Murari movie event goes viral: ఈ మూవీలో నరేష్ 3.0 వర్సన్ చూస్తారని సీరియర్ హీరో నరేష్ వ్యాఖ్యలు చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారంటూ కూడా అభమానులతో మాట్లాడారు. మొత్తంగా నరేష్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
దేశంలో ఎక్కడ చూసిన సంక్రాంతి సంబరాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు నాట సంక్రాంతిని మూడు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమలను జరుపుకుంటారు. సంక్రాంతి మూవీ నేపథ్యంలో కొత్త సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అవుతుంటాయి. దీంతో చాలా మంది సెలబ్రీటీలు సంక్రాతికి సెంటిమెంట్ గా భావించి మరీ మూవీ విడుదలయ్యేలా ప్లాన్ లు చేసుకుంటారు.
ఇటీవల హీరో శర్వానంద్ హీరోగా రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ మూవీ భోగికి కానుకగా జనవరి 14న విడుదల కాబోతోంది. ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటుడు నరేశ్ కీలక పోత్ర పోషించారు. అయితే..ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఒక కార్యక్రమంలో నరేష్ మాట్లాడుతూ... ‘సామజవరగమన’తో తనలో 2.0 వర్షన్ చూశారని, ఈ మూవీలో ‘నరేశ్ 3.0’ వర్షన్ చూస్తారని అన్నారు. అంతటితో ఆగకుండాఈ మూవీని అందరు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారని అన్నారు.తన కెరిర్ లోనే ఇది సూపర్ హిట్ గా నిలుస్తుందన్నారు.
ఈ మూవీలో తన పాత్రకు రెండో పెళ్లి జరగడం, దానిపై జోక్స్ వస్తుండటంపై రియాక్ట్ అయ్యారు. తన లైఫ్ లో జరిగినట్లే దీనిలో పాత్రకు పెళ్లి అయ్యిందన్నారు. అయిన కూడా మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటే తప్పేంటని..? ఈ కాలంలో ఎంతమంది మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవడం లేదని నవ్వుతూ మాట్లాడారు. తనను ట్రోల్స్ చేసిన పర్వాలేదని ఇటీవల పెళ్లిళ్లు కామన్ అయ్యాయని ఫన్నీగా మాట్లాడారు.
ఇక నరేష్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను కొంత మంది ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే నరేష్ నాలుగు పెళ్లిళ్లుచేసుకున్నాడని ఇక ఐదో పెళ్లికి కూడా రెడీ అయిపోయాడా ఏంటని ..?..నరేష్ ను కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మరీ పవిత్ర ఆంటీకి డైవర్స్ ఇవ్వడంకు రెడీ అయిపోయారా..?.. పాపం. అంటూ లేనిపోనీరూమర్స్ వైరల్ చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో నరేష్ పెళ్లిపై చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇక ఈ వ్యాఖ్యలు ఈ మూవీకి మరో అడ్వాంటెజ్ గామారిందని కొంత మంది అంటున్నారు. కావాలని ప్రమోషన్ కోసం నరేష్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసి ఉంటారని ఇంకా కొంత మంది అంటున్నారు. ఇక నరేష్ పెళ్లిళ్ల విషయానికి వస్తే.. గతంలో ఆయన సీనియర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ శ్రీను కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకుని ఆ తర్వాత డైవర్స్ తీసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత ప్రముఖ రచయిత దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి మనవరాలు రేఖా సుప్రియను పెళ్లి చేసుకుని డైవర్స్ తీసుకున్నారు. మరల రమ్య రఘపతిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి మధ్యగొడవలు వ్యవహరం కోర్టు పరిధిలో ఉంది. ఇక ఆ తర్వాత.. సీనియర్ నటుడు నరేష్ నాల్గవ వివాహం అతని సహనటి పవిత్ర లోకేష్తో ఇటీవల జరిగింది. ఇది అతని నాలుగవ వివాహం కాగా పవిత్రకు మూడవది. మొత్తంగా నరేష్ వ్యాఖ్యలతో మరోసారి ఆయనపెళ్లిపై నెట్టింట రచ్చ మొదలైంది.