Senior Heroine Raasi: సెట్స్‌లో ఏడ్చిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్.. ఫోన్ కాల్ చేస్తే చివరికి జీవితాన్నే మార్చేశారు: రాశి

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 10, 2026, 08:51 PM IST|Updated: May 10, 2026, 08:51 PM IST

Senior Heroine Raasi: చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన సీనియర్ హీరోయిన్ Raasi తర్వాత స్టార్ హీరోయిన్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి 90స్ కాలంలో టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరిగా నిలిచారు. ఇప్పుడు సినిమాలతో పాటు సీరియల్స్‌లో కూడా నటిస్తూ బిజీగా కొనసాగుతున్నారు.

ఈమధ్య ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రాశి తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను బయటపెట్టారు. సాధారణంగా ఆమె తన పర్సనల్ విషయాలను చాలా వరకు గోప్యంగా ఉంచుతారు. కానీ ఈసారి మొదటిసారి తన లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.  

రాశి మాట్లాడుతూ, ఒకసారి రాజేంద్రప్రసాద్ తో సినిమా చేస్తున్న సమయంలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్‌తో పరిచయం ఏర్పడిందని చెప్పారు. షూటింగ్ సమయంలో ఒక శ్రీమంతం సీన్ తెరకెక్కుతుండగా, ఆ సన్నివేశాన్ని చూసి శ్రీనివాస్ ఏడ్చారని తెలిపారు. అది చూసిన తర్వాత “ఏడ్చే అబ్బాయిలు చాలా సెన్సిటివ్‌గా ఉంటారు” అని తనకు అనిపించిందని రాశి చెప్పారు.

ఆ సంఘటన తర్వాత ఇద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం పెరిగిందని తెలిపారు. షూటింగ్ సెట్స్‌లో తాను అతన్ని చాలా ఆటపట్టించేదాన్నని, సరదాగా టీజ్ చేసేదాన్నని చెప్పారు. ఒకరోజు ఎక్కువగా ఏడిపించడంతో తర్వాత సారీ చెప్పాలని అనిపించి అతని ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని కాల్ చేశానని తెలిపారు.

అప్పుడు శ్రీనివాస్ ఒక్కసారిగా “నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారా?” అని అడిగారని రాశి గుర్తు చేసుకున్నారు. మొదట అది సరదాగా చెప్పారని భావించి తాను కూడా జోక్‌గా “ఓకే” చెప్పానని తెలిపారు. కానీ తర్వాత మళ్లీ కలిసినప్పుడు అదే విషయం సీరియస్‌గా అడగడంతో నిజంగానే ప్రపోజ్ చేశారని తెలిసి షాక్ అయ్యానని చెప్పారు.

ఇలా సరదాగా మొదలైన పరిచయం చివరకు ప్రేమగా మారి పెళ్లి వరకు వెళ్లిందని రాశి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమె చెప్పిన ఈ లవ్ స్టోరీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులు కూడా ఈ జంట ప్రేమకథ చాలా క్యూట్‌గా ఉందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

