Jobs In Tirumala: నిరుద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. టీటీడీలో ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్.!. పోస్టుల వివరాలు ఇవే..

ttd latest news: దాదాపు ఐదు గంటల పాటు ఈవో శ్యామల్ రావు టీటీడీలోని అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు.ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా స్విమ్స్ ఆసుపత్రిలో సిబ్బంది నియామకంతో పాటు, ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో ఉద్యోగాల భర్తీ చేయనున్నారు.
తిరుమలకు భారీగా భక్తులు పొటెత్తారు. పెరుగుతున్న రద్దీ వేళ టీటీడీ.. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే మూడో క్యూకాంప్లెక్స్ నిర్మాణంకు కమిటి ఏర్పాటు చేసింది. అదే విధంగా అన్నదానంకు కూడా మరో హల్ లను ఏర్పాటు దిశగా టీటీడీ ఇటీవల కీలక ముందడుగు వేసింది.ఈ క్రమంలో టీటీడీలో ఉద్యోగాల భర్తీపై కూడా మరో గుడ్ న్యూస్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
సాధారణంగా తిరుమల పేరు తల్చుకుంటేనే చాలా మంది తమ జన్మధన్యం మైనట్లు భావిస్తారు. ముఖ్యంగా శ్రీవారిని చూసేందుకు పరి తపిస్తుంటారు. ఎన్నిగంటలైన కంపార్ట్ మెంట్ లలో ఉండి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు.ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఇటీవల విపరీతంగా రద్దీ పెరిగింది.
దీంతో పెరిగిపోతున్న రద్దీని బట్టి టీటీడీ అనేక నిర్ణయాల్ని తీసుకుంటుంది.ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీలోని పలు డిపార్ట్ మెంట్ పరిధిలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు టీటీడీ స్పీడ్ గా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా.. స్విమ్స్లో పారామెడికల్ సిబ్బంది నియామకం, ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో 57 ఉద్యోగాల భర్తీకి పరీక్ష నిర్వహణపై అధికారులతో ఆయన కొన్నిగంటల పాటు చర్చలు జరిపారు.
అదే విధంగా.. 12 ముఖ్యమైన విభాగాల గురించి మాట్లాడి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. స్విమ్స్ ఆసుపత్రిలో సిబ్బంది నియామకం, ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో ఉద్యోగాల భర్తీ, దేవస్థానంలో ఖాళీల భర్తీ వంటి అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించారు. స్విమ్స్ దవాఖానాలో..128 మంది పారా మెడికల్ సిబ్బందితో పాటు రిజిస్ట్రార్ స్థాయి అధికారులను నియమించాలని గతంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మరోవైపు ఇప్పటికే.. 57 ఉద్యోగాల కోసం 37,121 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరికి పరీక్ష నిర్వహించడానికి ప్రశ్నాపత్రం తయారు చేసి త్వరలో పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. దీనితో పాటు దేవస్థానంలోని ముఖ్యమైన విభాగాల్లో ఖాళీలను శాశ్వత, తాత్కాలిక పద్ధతుల్లో భర్తీ చేయడానికి హైదరాబాద్లోని ఆయాస్కి అనే సంస్థ సూచనల్ని టీటీడీ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చింది. మొత్తంగా వివిధ శాఖల్లో మరో 60 వరకు పోస్టుల్ని కూడా భర్తి చేసే దిశగా టీటీడీ ముందుకు పోతుంది.
అదే విధంగా కొంతమంది టీటీడీ ఉద్యోగులకు స్థాన భ్రంశం కూడా కల్పించింది. మరోవైపు టీటీడీలో ఉంటూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న కొంత మందిపై టీటీడీ కొరడా ఝుళిపిస్తుంది. టీటీడీలో అన్యమతస్థుల్ని ఇతర శాఖలకు బదిలీ చేయడంతో పాటు, ఇటీవల నలుగురు ఉద్యోగులపై టీటీడీ శాఖపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంది. టీటీడీలో ఉద్యోగాల భర్తీ తెరమీదకు రావడంతో నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. దీనిపై అధికారికంగా మాత్రం దీనిపై ఒక క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.