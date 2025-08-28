English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?

Smita Sabharwal Heart Broken She Sensation Post About Her Life: ఎక్కడ ఉన్నా.. ఏ స్థాయిలో ఉన్నా.. విధి నిర్వహణలో.. పాలనలో ప్రత్యేకత సాధిస్తూ ప్రజల ఆదరాభిమానం పొందుతున్న ఐఏఎస్‌ అధికారిణి స్మితా సబర్వాల్‌. తాజాగా ఆమె చేసిన పోస్టు సంచలనం రేపుతోంది. ఏముందో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణలోనే కాదు యావత్‌ దేశవ్యాప్తంగా ఐఏఎస్‌ అధికారిణి స్మితా సబర్వాల్‌కు గుర్తింపు ఉంది. సీనియర్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారిణి స్మితకు ప్రస్తుతం గడ్డు కాలం నడుస్తోందని అర్థమవుతోంది. దానికి బలం చేకూరుస్తూ ఆమె చేసిన ఓ పోస్టు సంచలనం రేపుతోంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.

ఐఏఎస్ స్మితా సబర్వాల్ ప్రస్తుతం సుదీర్ఘ సెలవులో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ పర్యటనలో భాగంగా ఓ వీడియోను పోస్టు చేస్తూ కొన్ని వ్యాఖ్యాలు రాసుకున్నారు. దానిపైనే చర్చ జరుగుతోంది.

‘కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్న సమయాలు చాలా తీవ్రంగా మారుతాయి. కొన్ని నెలలు ఇలా గడిచాయా అనిపించింది. బాధాకరమైన విషయాల నుంచి నెమ్మదిగా కోలుకుంటున్నా. చాలా కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ కోలుకుంటున్నా. రోజువారీగా నెమ్మదిగా మనోధైర్యం పొందుతున్నా’ అని స్మితా ట్వీట్‌ చేశారు. ఆఖరులో 'గాయపడిన మనసు' అనే అర్థం వచ్చేలా 'హార్ట్‌' ఎమోజీ ఉంచారు.  

ఎప్పుడూ లేనిది ఆమె ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం కలకలం రేపాయి. ఆమెకు గడ్డు రోజులు ఏమొచ్చాయి? బాధ కలిగించేలా ఏం జరిగియానేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆమె చేసిన పోస్టు వైరల్‌గా మారింది. రకరకాల ఊహాగానాలు చర్చకు వస్తున్నాయి.

సీనియర్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారిణి కావడంతో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ పాలనలో స్మితా సబర్వాల్‌కు అద్భుతమైన పరిపాలనా అవకాశం లభించింది. ఆమెకు పరిపాలనలో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. అయితే తాజాగా మారిన పరిస్థితుల కారణంగా స్మితా సబర్వాల్‌కు ప్రాధాన్యం లభించడం లేదు. ఆమెపై కక్షపూరిత చర్యలు జరుగుతున్నాయని అధికార వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

అత్యున్నత పదవి నుంచి తప్పించి అనామక పోస్టులు ఇస్తున్నారు. తెలంగాణకు మిస్‌ వరల్డ్‌ పోటీలను తీసుకురావడానికి విశేషంగా కృషి చేసిన స్మితా సబర్వాల్‌ను ఆ ఈవెంట్‌ నుంచి తప్పించారు. ప్రస్తుతం ఆర్థిక ప్రణాళిక విభాగంలో ఒక స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. తనకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై.. తనకు ఎదురవుతున్న అవమానాలకు దూరంగా స్మితా ఉన్నారని తెలుస్తోంది.

Ias Smita Sabharwal Heart Broken Long Leave Telangana govt Hyderabad Finance Commission Telangana IAS Officer Smita Sabharwal

