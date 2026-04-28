Dynamic Police Officer CV Anand Get Promotion And Appoints As Telangana DGP: తెలంగాణ బాస్గా సీవీ ఆనంద్ నియమితులయ్యారు. పోలీస్ విధుల్లో ప్రత్యేకత.. విశేష గుర్తింపు పొందిన సీవీ ఆనంద్ను డీజీపీగా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. త్వరలోనే ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థలో అత్యున్నత స్థాయి పదవి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ)గా సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి సీవీ ఆనంద్ను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీఓ ఆర్టి నెం.553 విడుదల చేసింది.
ప్రస్తుతం హోం శాఖలో స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్న సీవీ ఆనంద్ను బదిలీ చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ అధిపతిగా నియమితులయ్యారు. ఈ నియామకం ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించిన తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది.
యూపీఎస్సీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఎంపానెల్ కమిటీ సిఫార్సులతో ఈ నియామకం చేపట్టినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. 1991 బ్యాచ్కు చెందిన సీవీ ఆనంద్ తెలంగాణ తదుపరి డీజీపీగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు.
గవర్నర్ ఆదేశాల మేరకు ఈ ఉత్తర్వులను ప్రధాన కార్యదర్శి కె రామకృష్ణరావు జారీ చేశారు. రాష్ట్ర భద్రతా వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషించే ఈ పదవిలో సీవీ ఆనంద్ బాధ్యతలు చేపట్టడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. పూర్తిస్తాయి డీజీపీగా సీవీ ఆనంద్ నియమితులయ్యారు.
ప్రస్తుతం తెలంగాణ పోలీసులపై తీవ్ర ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ విధానం అమలు కావడం లేదని.. బాధితులకు న్యాయం జరగడం లేదని తీవ్ర ఆరోపణలు, విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీవీ ఆనంద్ నియామకం కావడంతో తెలంగాణ పోలీస్ వ్యవస్థ మారుతుందని ప్రజల్లో ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.