Telugu actress: అతనిపైన నమ్మకంతోనే బ్లౌజ్ లేకుండా కనిపించాను..నిజం చెప్పేసిన స్టార్ హీరోయిన్..!

Actress Interview: సినిమాల్లో అందం కన్నా కూడా..నటనకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే హీరోయిన్లు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు పొందుతారు. ఒకప్పుడు హీరోయిన్గా నిలబడాలంటే కేవలం అందమే కాదు.. ధైర్యం.. నమ్మకం కూడా అవసరం అని ఎంతో మంది చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు. అప్పటి నటీమణులు గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా.. తమ పాత్రకు న్యాయం చేయాలంటే ఎలాంటి సవాళ్లనైనా స్వీకరించేవారు. ఇదే విషయాన్ని ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ మాటలు మరోసారి రుజువు చేశాయి..
అలాంటి నటీమణుల్లో ఒకరు సీనియర్ హీరోయిన్ అర్చన. ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా తన జీవితంలో మలుపు తిప్పిన సినిమా గురించి మాట్లాడారు.
అర్చన కెరీర్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన సినిమా నిరీక్షణ. ఈ సినిమాలో ఆమె ఒక గిరిజన యువతి పాత్రలో కనిపించారు. ఆ పాత్ర కోసం ఆమె చాలా ధైర్యంగా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. సినిమా మొత్తం తాను బ్లౌజ్ లేకుండా.. చీరలోనే నటించానని అర్చన గుర్తు చేసుకున్నాడు.
దీనిపై ఆమె మాట్లాడుతూ, “ఆ పాత్ర అలాంటిది. కథకు, పాత్ర స్వభావానికి తగ్గట్టుగానే నేను నటించాను. ఆ సమయంలో దర్శకుడిపై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఆయన సినిమాల్లో ఎక్కడా అసభ్యత ఉండదు అనే విశ్వాసంతోనే ఆ పాత్రకు ఒప్పుకున్నాను. ఆయన పైన నమ్మకంతోనే బ్లౌజ్ లేకుండా కనిపించాను” అని చెప్పారు. ఈ నిర్ణయం తనకు మొదట కాస్త భయంగా అనిపించినా.. సినిమా పూర్తయ్యాక ప్రేక్షకుల ఆదరణ చూసి సంతోషం వేసిందని తెలిపారు.
నిరీక్షణ సినిమా అప్పట్లో పెద్ద విజయం సాధించింది. ఇప్పటికీ ఎన్నిసార్లు చూసినా బోర్ కొట్టని క్లాసిక్గా నిలిచింది. ఇందులోని పాటలు ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలిచిపోయాయి. ముఖ్యంగా “ఆకాశం ఏనాటిదో…” అనే పాట ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది.
ఈ సినిమా తర్వాత అర్చన కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల ‘షష్టిపూర్తి’ సినిమా ద్వారా మళ్లీ వెండితెరకు మీద కనిపించి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఆమె తల్లి పాత్రలు, సహాయ పాత్రల్లో నటిస్తూ తన అనుభవంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.