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SEP 11 Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? సెప్టెంబరు 11న ఆంధ్ర, తెలంగాణల్లో పరిస్థితి ఇదే!

Written ByHarish Darla
Published: Sep 10, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:31 AM IST

SEP 11 Schools Holiday News: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ నెల 11 నుంచి 13 వరకు బ్రిక్స్ (BRICS 2026) దేశాల నాయకుల శిఖరాగ్ర సమావేశం జరగనుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఢిల్లీ పరిధిలోని అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల పరిస్థితి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

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సెలవుపై ఉత్తర్వులు

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సెప్టెంబరు 11న బ్రిక్స్ సదస్సు భారత ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహించనుంది. ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు దృష్ట్యా, ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ-సహాయక, ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో సహా అన్ని పాఠశాలలు సెప్టెంబర్ 11న మూతపడనున్నాయని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

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కారణం ఇదే!

18వ బ్రిక్స్ నాయకుల శిఖరాగ్ర సమావేశం సెప్టెంబర్ 11 నుండి 13 వరకు భారత్ మండపంలో జరగనుంది. ఈ సమావేశానికి సుమారు 30 బ్రిక్స్ సభ్య, భాగస్వామ్య దేశాల నాయకులతో పాటు, అంతర్జాతీయ సంస్థల అధిపతులు, వ్యాపార ప్రతినిధులు హాజరవుతారని భావిస్తున్నారు. 

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వరుసగా 4 రోజులు సెలవు..

సెప్టెంబర్ 11న కేంద్ర, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSU), ఢిల్లీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసి ఉంటాయని, ఆ తర్వాతి రెండు రోజులు వారంతపు సెలవులతో అనగా సెప్టెంబరు 12 రెండో శనివారం.. సెప్టెంబరు 13 ఆదివారంతో పాటు సెప్టెంబరు 14న వినాయక చవితి సెలవులు రానున్నాయని జీ తెలుగు న్యూస్ ఇదివరకే తెలియజేసింది.

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ఏపీ, తెలంగాణలో ఇలా..

అయితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపు అనగా సెప్టెంబరు 11న స్కూళ్లు తెరిచి ఉంటాయా లేదా అనే గందరగోళం విద్యార్థులు, వారి తల్లీదండ్రుల్లో నెలకొంది. 

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సెలవు లేదు..

కానీ, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరగబోయే బ్రిక్స్ సమావేశానికి సంబంధించిన ఎలాంటి సమావేశాలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించేందుకు ఎలాంటి ప్లాన్ లేదు. కావున, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు యాథావిధిగా తెరుచుకొని ఉంటాయి. 

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ఢిల్లీలో మాత్రమే!

సెప్టెంబర్ 11 నుండి 13 వరకు 'భారత్ మండపం'లో జరగనున్న 18వ BRICS నాయకుల సదస్సు దృష్ట్యా, సెప్టెంబర్ 11న ఢిల్లీలోని పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూతపడతాయి.

TAGS:
Schools Holiday
Schools closed
BRICS Summit 2026
SEP 11 School Holidays
schools Hoildays News
delhi brics summit
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Telangana School Holidays

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