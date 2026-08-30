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Astrology: 90 డిగ్రీల కోణంలోకి కుజుడు-శని.. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 30, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:08 AM IST

September 1 Astrology: 90 డిగ్రీల కోణంలోకి కుజుడితో పాటు శని గ్రహం రావడం వల్ల సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఏర్పడే కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం ఆయారాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు అందిస్తుంది.

September 1 Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ చాలా ముఖ్యమైన రోజుగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో శనిగ్రహంతో పాటు కుజగ్రహం ఒకదానికొకటి 90 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని ఫలితంగా ఎంతో శక్తివంతమైన కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ రాజయోగం వల్ల నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తి అవుతాయి. 

September 1 Astrology1/6

కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం

ముఖ్యంగా కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం వల్ల అనుకున్న ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే జీవితాల్లో అత్యంత క్రూరమైన రోజులను కూడా పొందబోతున్నారు. ముఖ్యంగా డబ్బుకు ఎలాంటి కొరత ఉండదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆదాయం భారీ మొత్తంలో పెరిగి.. 4 రాశుల వారికి ఆదాయం అంచలంచలుగా పెరిగే ఛాన్సులు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం..  

Mars Saturn Conjunction2/6

మేషరాశి 

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు పూజ శని గ్రహాల కలయిక అత్యంత శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఇప్పటివరకు ఎన్నో రకాల కష్టాలను ఎదుర్కొన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రతిఫలాలు లభించబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే డబ్బుకు కూడా ఇలాంటి కోరతా ఉండకుండా ముందుకు సాగుతారు..  

Mars Saturn Effect3/6

వృశ్చిక రాశి

కుజ శని గ్రహాల కలయిక కారణంగా.. వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే పనుల్లో బాధ్యతలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆదాయ వనరులు కూడా పుష్కలంగా లభించి.. అనేక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రశాంతి కూడా తొలగిపోయి.. జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు..
Kendra Drishti Rajyoga September 20264/6

ధనస్సు రాశి 

కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం వల్ల ధనస్సు రాశి వారికి జీవితంలో గొప్ప సమయం రాబోతోంది. సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి.. ఆదాయం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. వృత్తిలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించి.. అనేక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది..  

Kendra Drishti Rajyoga Effect5/6

మకర రాశి 

మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం కారణంగా మంచి ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. వ్యాపారంలో నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ముందుకు సాగుతాయి. అంతేకాకుండా మా విశ్వాసం పెరుగుతుంది.. ఉద్యోగంలో గొప్ప అభివృద్ధి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా డబ్బుకు ఎలాంటి కొరత ఉండదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అనుకోని ఆదాయ వనరులు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు..  

Kendra Drishti Rajyoga September 2026 Effect On Zodiac6/6

గమనిక..

TAGS:
September 1 Astrology
Mars Saturn Conjunction
Mars Saturn Effect
horoscope
Mars Saturn Zodiac

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