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September 1 New Rules 2026:సెప్టెంబర్ 1 నుంచి కీలక మార్పులు.. మీ జేబుపై నేరుగా ప్రభావం చూపే 9 మార్పులివే!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 01, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:04 PM IST

September 1 New Rules 2026:సెప్టెంబర్ నెల మొదలైన వెంటనే సామాన్య ప్రజలు, పెట్టుబడిదారులు, పన్ను చెల్లింపుదారులకు సంబంధించిన పలు నిబంధనలు మారాయి. పాలు, వంట గ్యాస్, బ్యాంక్ ఎఫ్‌డీలు, డీమ్యాట్ ఖాతాలు, విమాన ప్రయాణం, పన్నులు వంటి అంశాల్లో మార్పులు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇవి నేరుగా రోజువారీ జీవితంపై, ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

demat nomination rules1/7

డీమ్యాట్, మ్యూచువల్ ఫండ్ నామినేషన్

సెప్టెంబర్ 1 నుంచి డీమ్యాట్ ఖాతాలు, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫోలియోలకు సంబంధించిన నామినేషన్ నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. పెట్టుబడిదారులు తమ నామినీ వివరాలను నమోదు చేయడం లేదా నామినేషన్ నుంచి వైదొలగాలనుకుంటే సంబంధిత ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.

milk price hike2/7

షేర్ మార్కెట్‌లో మరో మార్పు

SEBI కొత్త ETF నిబంధనలు సెప్టెంబర్ 7 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఇందులో ప్రైస్ బ్యాండ్, క్లోజ్-అవుట్ ప్రక్రియలకు సంబంధించిన మార్పులు ఉన్నాయి. ETFల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే వారు ఈ మార్పులను గమనించడం మంచిది.

LPG price3/7

FCNR ఎఫ్‌డీలపై ప్రభావం

RBI ప్రత్యేక డాలర్-రూపాయి స్వాప్ విండో ఆగస్టు 31తో ముగిసింది. దీంతో ఇకపై FCNR(B) డిపాజిట్లకు బ్యాంకులు సాధారణ వడ్డీ రేట్ల ప్రకారం వడ్డీ చెల్లించనున్నాయి. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ చెల్లింపులు

LPG cylinder rules4/7

అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ చెల్లింపులు

అర్హత ఉన్న పన్ను చెల్లింపుదారులు సెప్టెంబర్ 15లోపు తమ మొత్తం అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ బాధ్యతలో కనీసం 45 శాతం చెల్లించాలి. పన్ను చెల్లింపుదారులు గడువును తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి.

LPG e-KYC5/7

విదేశీ విమాన ప్రయాణికులకు ఊరట

అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణంలో ఇమిగ్రేషన్ సమయంలో బోర్డింగ్ పాస్‌పై స్టాంప్ వేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఇక లేదు. ప్రయాణికులు ఈ-బోర్డింగ్ పాస్‌ను చూపించవచ్చు. దీంతో విమానాశ్రయంలో ప్రక్రియ మరింత సులభం కానుంది.

new rules September 20266/7

LPG బుకింగ్‌కు e-KYC ముఖ్యం

ఆగస్టు 31లోపు LPG బయోమెట్రిక్ e-KYC పూర్తి చేయని వినియోగదారులకు సెప్టెంబర్ 1 నుంచి సిలిండర్ బుకింగ్ లేదా సబ్సిడీ విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

September 1 new rules 20267/7

పాలు, ఆటో ప్రయాణం ఖరీదు

ముంబైలో తబేలా పాల హోల్‌సేల్ ధర లీటరుకు రూ.9 పెరిగి రూ.102కు చేరింది. దీంతో పాల ధరలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అలాగే ముంబైలో ఆటో, ట్యాక్సీల బేస్ ఫేర్ కూడా పెరగడంతో రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చులు పెరిగాయి.

TAGS:
September 1 new rules 2026
new rules September 2026
LPG e-KYC
LPG cylinder rules
LPG price
Milk Price Hike
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