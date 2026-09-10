/Tomorrow School Holiday: BRICS వల్ల సెప్టెంబర్ 11 ఈ రాష్ట్రలలో స్కూళ్లకు సెలవు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఇదే..

Tomorrow School Holiday: సెప్టెంబర్ 11న సెలవుపై సోషల్ మీడియాలో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక సెలవు ప్రకటించగా.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలంటే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాల్సిందే.
సెప్టెంబర్ 11, 2026న దేశవ్యాప్తంగా సెలవు ఉందా అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంది. ముఖ్యంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుందా? ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పనిచేస్తాయా? అనే విషయంపై ప్రజలు ఆసక్తిగా తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే సెప్టెంబర్ 11న దేశవ్యాప్తంగా సాధారణ సెలవు లేదు. ఈ తేదీన ఢిల్లీలో మాత్రమే ప్రత్యేక సెలవు ప్రకటించారు. ఢిల్లీలో జరగనున్న 18వ BRICS సదస్సు నేపథ్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ వంటి కారణాలతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఢిల్లీలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు సెప్టెంబర్ 11న సెలవు ఉంటుంది. ఢిల్లీలో పనిచేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా ఈ రోజున మూసి ఉంటాయి. దీంతో దేశ రాజధానిలో సాధారణ కార్యకలాపాలపై కూడా ఈ సెలవు ప్రభావం చూపనుంది. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టుకు కూడా సెప్టెంబర్ 11న సెలవు ప్రకటించారు. ఈ సెలవుకు బదులుగా నవంబర్ 28, 2026ను పని దినంగా నిర్ణయించారు.
అయితే ఈ సెలవు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు వర్తించదు. అంటే సెప్టెంబర్ 11న ఏపీ, తెలంగాణలో సాధారణంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, ఇతర విద్యాసంస్థలు పనిచేస్తాయి. స్థానికంగా ఏదైనా ప్రత్యేక ఆదేశం ఉంటే మాత్రమే పరిస్థితి మారవచ్చు.
అందువల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సెప్టెంబర్ 11న స్కూళ్లకు సెలవు ఉందని భావించి గందరగోళానికి గురికావాల్సిన అవసరం లేదు. తమ పాఠశాల లేదా విద్యాసంస్థ నుంచి ప్రత్యేక ప్రకటన వచ్చిందా అనే విషయాన్ని ఒకసారి పరిశీలించుకోవడం మంచిది.
మొత్తంగా చూస్తే, సెప్టెంబర్ 11, 2026న ఢిల్లీలో ప్రత్యేక సెలవు ఉంది. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో సాధారణ సెలవు లేదు. BRICS సదస్సు కారణంగా ఢిల్లీకి మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక సెలవు వర్తిస్తోంది. కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో లేదా వాట్సాప్లో వచ్చే “సెప్టెంబర్ 11న దేశవ్యాప్తంగా సెలవు” అనే సమాచారాన్ని నమ్మే ముందు అధికారిక ప్రకటనలను పరిశీలించడం మంచిది.