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School Holiday Tomorrow: సెప్టెంబర్ 18న పాఠశాలలు, కార్యాలయాలకు సెలవు.. ఎక్కడ, ఎందుకంటే?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 17, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:17 PM IST

School Holiday Tomorrow: సంవత్సరి పండుగ సందర్భంగా ఈ సెలవు ఇవ్వనున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడతాయి. కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు ఉంటుంది. జైనులు ఈ రోజున ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. క్షమాపణలు కోరుకోవడం ఈ పండుగలో ముఖ్యమైన సంప్రదాయం.

School Holidays September 18 20261/5

స్కూల్స్ క్లోజ్

గుజరాత్‌లోని విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. సెప్టెంబర్ 18, 2026న రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో పాటు కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా ఆ రోజు మూసివేయబడనున్నాయి. ఈ సెలవుకు ముఖ్యమైన కారణం సంవత్సరి పండుగ.  

September 18 Holiday2/5

ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు

సంవత్సరి పండుగ జైన మతంలో ఎంతో పవిత్రమైన పండుగగా భావిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం పర్యుషణ్ పర్వ్ ముగింపు సందర్భంగా ఈ పండుగను నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజుకు జైన సమాజంలో ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. జైనులు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, పూజలు మరియు ఇతర ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.  

Samvatsari Festival 20263/5

పాఠశాలలకు సెలవు

సంవత్సరి రోజున ఒకరికొకరు క్షమాపణలు కోరుకోవడం ముఖ్యమైన సంప్రదాయం. గతంలో తమ వల్ల ఎవరికైనా బాధ కలిగితే వారికి క్షమాపణలు చెబుతారు. అలాగే ఇతరులను కూడా క్షమించాలని కోరుకుంటారు. అందుకే ఈ పండుగను శాంతి, క్షమాపణకు ప్రతీకగా కూడా భావిస్తారు.  

School Holiday 20264/5

సంవత్సరి పండుగ 2026

గుజరాత్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన అధికారిక సెలవుల జాబితాలో సెప్టెంబర్ 18ను సంవత్సరరి పండుగ సందర్భంగా సెలవు రోజుగా పేర్కొంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఆ రోజు పాఠశాలలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. పండుగ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం విద్యార్థులకు లభిస్తుంది. జైన సమాజానికి చెందిన ప్రజలు తమ సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ప్రార్థనలు, పూజలు నిర్వహించనున్నారు. ఇతరులు కూడా ఈ పండుగ విశిష్టత గురించి తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.  

Government Holiday September 185/5

సెప్టెంబర్ 18 స్కూల్ హాలిడే

అయితే ఈ సెలవు గుజరాత్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలకు సెప్టెంబర్ 18న సెలవు ఉంటుందని దీని ఆధారంగా చెప్పలేం. ఆయా రాష్ట్రాల అధికారిక సెలవుల జాబితాను విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పరిశీలించాలి. సెప్టెంబర్ 18 సెలవు అనంతరం గుజరాత్‌లోని పాఠశాలలు తమ సాధారణ షెడ్యూల్ ప్రకారం తిరిగి కొనసాగుతాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు సెలవు రోజును కుటుంబంతో గడుపుతూ పండుగ ప్రత్యేకతను తెలుసుకోవచ్చు.

TAGS:
School Holidays September 18 2026
September 18 Holiday
Samvatsari Festival 2026

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