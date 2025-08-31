English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Degree Admissions 2025: అలర్ట్.. అలర్ట్.. ఏపీలో డిగ్రీ అడ్మిషన్స్‌కి రేపే లాస్ట్ డేట్.. ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారా..? లేదా..?

Ap Degree Admissions 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో డిగ్రీ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అర్హులైన విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ గడువు సెప్టెంబర్ 1తో ముగియనుంది. 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో డిగ్రీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం అర్హులైన విద్యార్థులకు రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకుంటున్నారు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ల గడువు రేపటితో అంటే సెప్టెంబర్ 1తో ముగియనుంది. ఇప్పటికే గడువును చాలాసార్లు పొడిగించారు కాబట్టి, మళ్లీ పొడిగించే అవకాశం లేదని.. విద్యార్థులు వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.  

రిజిస్ట్రేషన్ కోసం విద్యార్థులు https://oamdc.ucanapply.com/  అధికారిక వెబ్‌సైట్‌‌కి వెళ్లి చేసుకోవాలి.   

రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఓసీ విద్యార్థులు 400 రూపాయలు, బీసీ విద్యార్థులు 300 రూపాయలు, ఎస్సీ మరియు ఎస్టీ విద్యార్థులు 200 రూపాయలు చెల్లించాలి.   

సెప్టెంబర్ 2న వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 3న వెబ్ ఆప్షన్స్‌ను సవరించవచ్చు.   

ఇక సీట్ల కేటాయింపు సెప్టెంబర్ 6న జరుగుతుంది. సెప్టెంబర్ 8 నుంచి డిగ్రీ తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి.  

