September 1st Rule: ఒకటో తేదీ నుంచి మారనున్న రూల్స్ ఇవే..ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడండి!

Big Changes from 1st September 2025: నెల మారితే చాలు ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీ నుండి అనేక నియమాలు మారుతాయి. ఈ విధంగా సెప్టెంబరు నెలలో GST, SBI కార్డులు, LPG, CNG, PNG మొదలైన వాటితో సహా అనేక ప్రధాన మార్పులు జరగబోతున్నాయి. ఇది ప్రజల ఆర్థిక స్థితిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 1 నుండి జరిగే ప్రధాన మార్పులను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నెల మారితే చాలు ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీ నుండి అనేక నియమాలు మారుతాయి. ఈ విధంగా సెప్టెంబరు నెలలో GST, SBI కార్డులు, LPG, CNG, PNG మొదలైన వాటితో సహా అనేక ప్రధాన మార్పులు జరగబోతున్నాయి. ఇది ప్రజల ఆర్థిక స్థితిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 1 నుండి జరిగే ప్రధాన మార్పులను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చమురు కంపెనీలు ప్రతి నెల ప్రారంభంలో LPG సిలిండర్ ధరలను సవరిస్తాయి. ఆగస్టు 1న, 19 కిలోల వాణిజ్య LPG సిలిండర్ ధర రూ. 33.50 తగ్గింది. కానీ దేశీయ LPG సిలిండర్ల ధరలు అలాగే ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 1, 2025న LPG సిలిండర్ల ధరలలో మార్పు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దేశీయ LPG సిలిండర్ల ధరలలో తగ్గింపు ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు.
SBI కార్డ్స్ సెప్టెంబర్ 2025 నుండి అమలులోకి వచ్చే రెండు రూల్స్ మార్పులను ప్రకటించింది. రివార్డ్ పాయింట్లకు సంబంధించిన నియమాలు సెప్టెంబర్ 1 నుండి మారుతాయి. సెప్టెంబర్ 1, 2025 నుండి కొంతమంది కార్డ్ హోల్డర్లు కొన్ని రకాల లావాదేవీలపై రివార్డ్ పాయింట్లకు అర్హులు కారు. సెప్టెంబర్ 16, 2025 నుండి అన్ని CPP కస్టమర్లు వారి సంబంధిత పునరుద్ధరణ గడువుల ఆధారంగా స్వయంచాలకంగా పునరుద్ధరించబడిన ప్లాన్ రకాలకు మార్చబడతారు.
ఇండియా పోస్ట్ (పోస్ట్ ఆఫీసు) రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ను స్పీడ్ పోస్ట్తో విలీనం చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రక్రియ తర్వాత సెప్టెంబర్ 1, 2025న లేదా ఆ తర్వాత పంపిన రిజిస్టర్డ్ మెయిల్ ఇప్పుడు నేరుగా స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పంపనున్నారు.
2025-26 అసెస్మెంట్ సంవత్సరానికి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లను దాఖలు చేయడానికి మే 27న ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ గడువును ప్రకటించింది. ఖాతాలను ఆడిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేని పన్ను చెల్లింపుదారులు ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 15లోపు తమ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లను దాఖలు చేయడానికి సమయం ఉంది.
ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (UPS) కింద ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇప్పుడు జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (NPS)కి మారవచ్చని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అయితే ఈ సౌకర్యం ఒకేసారి మారే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక వ్యక్తి ఒకసారి UPSకి మారితే, అతను తిరిగి NPSకి మారలేడు. UPSలో చేరడానికి చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 30, 2025గా ఉంది.
మీ జన్ ధన్ ఖాతా సజావుగా కొనసాగడానికి రీ-కెవైసి చాలా అవసరం. అందువల్ల, మీ బ్యాంక్ నుండి రీ-కెవైసి రిమైండర్లను విస్మరించకూడదు. మీరు ఆలస్యం చేసినా లేదా స్పందించడంలో విఫలమైనా, మీ ఖాతా బ్లాక్ చేసే అవకాశం ఉంది. అంటే మీరు డబ్బును ఉపసంహరించుకోలేకపోవచ్చు. ప్రభుత్వ సబ్సిడీలను పొందలేకపోవచ్చు లేదా ఇతర ముఖ్యమైన సేవలను ఉపయోగించలేకపోవచ్చు. ఈ అంతరాయాలను నివారించడానికి, మీ బ్యాంక్ నోటీసుకు సకాలంలో స్పందించండి. మీ పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. ప్రయాణం లేదా ఆరోగ్య కారణాల వల్ల మీరు బ్రాంచ్ను సందర్శించలేకపోతే, అది డోర్ స్టెప్ కెవైసి లేదా ఆన్లైన్ రీ-కెవైసి ఎంపికలను అందిస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మీరు బ్యాంకును సంప్రదించవచ్చు.
ప్రతి నెల లాగే, ఈ నెల ప్రారంభంలో CNG, PNG గ్యాస్ ధరలలో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, వాటి ధరలు కొంతకాలంగా స్థిరంగా ఉన్నాయి. అందువల్ల, సెప్టెంబర్ 2025లో వాటి ధరలు మారే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
వెండి ఆభరణాలకు హాల్మార్కింగ్ కోసం ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 1, 2025 నుండి కొత్త నిబంధనను అమలు చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. వెండి ఆభరణాలు, ఉత్పత్తుల స్వచ్ఛతకు సంబంధించి ప్రభుత్వం త్వరలో ఒక పెద్ద అడుగు వేయబోతోంది. అయితే, ప్రారంభంలో ఈ నిబంధన తప్పనిసరి నియమం కాదు. అంటే, వినియోగదారులు కోరుకుంటే హాల్మార్క్ చేసిన ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
GST పన్ను రేట్లలో పెద్ద మార్పులు జరగనున్నాయి. GST కౌన్సిల్ సమావేశం సెప్టెంబర్ 3, 4 తేదీలలో జరగనుంది. దీని తరువాత, పన్నుల్లో అనేక మార్పులు ఉంటాయి. ఫలితంగా అనేక వస్తువులు, సేవల ధరలు తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు.
సెప్టెంబర్ 8న వేతన సంఘం ఛైర్మన్, సభ్యుల నియామకం ఖరారు అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత, ToR సిఫార్సులను కూడా ఖరారు చేయవచ్చు. ఫిట్మెంట్ అంశం, వేతన పెంపు, పెన్షన్ పెంపు అనేక ఇతర ముఖ్యమైన అంశాలకు సంబంధించిన సిఫార్సులను కమిటీ సిద్ధం చేస్తుంది.