Festivals 2025: సెప్టెంబర్‌ నెలలో ప్రత్యేక పండుగల జాబితా.. గణేశ నిమజ్జనం, దుర్గా పూజ మరిన్ని పండుగలు..

September Festival 2025: ఆగస్టు నెల ఈరోజుతో పూర్తవుతుంది. అయితే సెప్టెంబర్ మాసం కూడా ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాలెండర్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ లో 17 రోజుల బ్యాంకుల సెలవులు వస్తాయి. ఎందుకంటే కొన్ని ప్రత్యేక దినాలు పండుగలు ఉన్నాయి. ఆ జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం .
 
సెప్టెంబర్ నెలలో పండుగలు ఉన్నాయి. ఈ నెలలో పితృ దినోత్సవాలతో పాటు దుర్గా పూజ కూడా నిర్వహిస్తారు. ఆరోజు బ్యాంకు హాలిడే ఉంటుంది. ఇంకా ఆరోజు సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ జార్ఖండ్, ఒడిశాలో చత్తీస్‌గఢ్‌ ప్రాంతాల్లో కర్మ పూజ అగస్త్య నిర్వహిస్తున్నారు.   

సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ కేరళలో ఓనం పండుగ నిర్వహిస్తారు. అంతేకాదు వామన జయంతి, భువనేశ్వరి జయంతి, కల్కి ద్వాదశి కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈ పండుగను కేరళ వాసులు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఇది కూడా సెప్టెంబర్ మాసంలోనే వస్తుంది.   

ఇది ఈద్‌ మిలాద్ కూడా సెప్టెంబర్ మాసంలోనే వస్తుంది. 5వ తేదీ శుక్రవారం ఈ నేపథ్యంలో ఇది తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మధ్యప్రదేశ్, కేరళ, కర్ణాటక, జార్ఖండ్, నాగాలాండ్, త్రిపుర, ఉత్తరాఖండ్ వంటి దేశవ్యాప్తంగా ఈ పండుగ నిర్వహిస్తారు. ఇంకా సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ గణేష్ నిమజ్జనం ఆరోజు కూడా సెలవు ఉంటుంది.  

సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ జార్ఖండ్‌లో కర్మపూజ హిందీ దివస్ నిర్వహిస్తారు. ఇక మణిపూర్‌లో మిలాద్‌ ఉన్ నబీ సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన రానుంది. దీంతో పాటు ఇక సోమవారం సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ మహారాజా అగ్రసేన్ జయంతి సందర్భంగా హర్యానాలో నిర్వహిస్తారు. సెప్టెంబర్ 29వ మహాసప్తమి సందర్భంగా ఒడిశా, పంజాబ్, సిక్కిం, త్రిపుర నిర్వహిస్తారు. ఇక సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ దుర్గా నవరాత్రులు కూడా ప్రారంభం కానున్నాయి.  

సెప్టెంబర్ మాసంలో పండుగలు ప్రత్యేక దినాలు రానున్నాయి. సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ మహా అష్టమి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ పండుగలు నిర్వహించుకుంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

September 2025 festivals Indian festivals September 2025 Bank holidays September 2025 Ganesh Visarjan 2025 Durga Puja 2025

