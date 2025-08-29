English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

.Schools Holidays: పిల్లలకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు లాగానే సెప్టెంబర్ లో కూడా స్కూల్స్ కి భారీ సంఖ్యలో సెలవులు..!

September Schools Holiday 
ఆగస్టు నెలలో పండగల కారణంగా.‌. స్కూల్ పిల్లలకు ఎన్నో రోజులు సెలవులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మరోపక్క వర్షాల వల్ల కూడా మరి కొన్ని రోజులు అధికంగా సెలవులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా పిల్లలకు ఎన్నో సెలవులు రానున్నాయి..
1 /6

సెప్టెంబర్ 2025లో దేశవ్యాప్తంగా పది రోజులు స్కూల్స్ కి సెలవులు రానున్నాయి. ఇప్పటికే ఆగస్టు నెలలో స్కూల్స్ కి భారీ సంఖ్యలో సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా ఇదే కొనసాగనుంది. అయితే ఆగస్టు నెల అన్ని సెలవులు రాకపోవచ్చు కానీ.. సెప్టెంబర్ లో కూడా ఒక మోస్తారు సెలవులు ఉన్నాయి.

2 /6

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారిక ప్రకటనల ప్రకారం.. ఆ ఆ ప్రదేశాల పండగల ప్రకారం కొన్ని దగ్గరలో సెలవులు రానున్నాయి.  విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులు వారి స్కూల్ అధికారిక క్యాలెండర్‌ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం చాలా అవసరం. 

3 /6

కొన్ని స్కూల్స్ ప్రత్యేకంగా పండుగల సందర్భంగా లేదా లోకల్ సెలవుల కోసం అదనపు రోజులు సెలవులు ప్రకటించే ఛాన్స్ కూడా ఉంది.   

4 /6

ఇక ఈనెల సెలవుల విషయానికి వస్తే..,  సెప్టెంబర్ 5, శుక్రవారం – మిలాద్ ఉన్ నబీ  సెప్టెంబర్ 21, ఆదివారం – బతుకమ్మ ప్రారంభం  సెప్టెంబర్ 22, సోమవారం – దుర్గా పూజ  సెప్టెంబర్ 29, సోమవారం – దుర్గా పూజ సప్తమి  సెప్టెంబర్ 30, మంగళవారం – దుర్గా పూజ మహాష్టమి

5 /6

అంతేకాకుండా దసరా కాబట్టి సెప్టెంబర్ లో.. దుర్గ పూజ ముందు నుంచి దుర్గ పూజ మహా అష్టమి తర్వాత వరకు మొత్తం కలిపి కొన్ని స్కూల్స్ 10 రోజుల సెలవులు కూడా ఇస్తాయి.   

6 /6

ఇక ఢిల్లీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, యూపీ, బీహార్, రాజస్థాన్, జార్ఖండ్, పంజాబ్, అస్సాం, హర్యానా, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, గుజరాత్, ఛత్తీస్‌గఢ్ ఇలాంటి అన్ని ప్రదేశాలలో కూడా ఈ దసరా సెలవులు ఉంటాయి.  అయితే దసరాకి ఎన్ని రోజులు సెలవులు ఇస్తారు అనేది.. ఆ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలను బట్టి అలానే స్కూల్ యజమాన్యం బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది.

