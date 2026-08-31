September 2026 Festival Calendar: రేపటి నుండి సెప్టెంబర్ 2026 నెల ప్రారంభం కానుంది. ఈ నెలలో అనేక ప్రత్యేకమైన పండుగలు ఉన్నాయి, వీటితో పాటు వినాయక చవితి, పితృ పక్షాలు కూడా మొదలవుతాయి. అసలు ఏ రోజున గణేశ చవితి, పితృ పక్షాలు ప్రారంభమవుతాయో ఆ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆగస్టు మాసం ముగిసి, రేపటి నుండి సెప్టెంబర్ మాసం మొదలవుతుంది. ఈ నెలలో జన్మాష్టమి, గణేష్ చతుర్థి, పితృ పక్షాలు కూడా వస్తాయి. సెప్టెంబర్ 2026లో ఎన్నో ముఖ్యమైన పండుగలు, పర్వదినాలు ఉన్నాయి. ఈ పండుగలు జన్మాష్టమితో మొదలవుతాయి.
అంతేకాకుండా, భాద్రపదంతో పాటు ఆశ్వయుజ మాసం కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెలలో కృష్ణుడు, గణపతికి విశేష పూజలు చేస్తారు, అలాగే పితృదేవతలను పూజించే రోజులు కూడా వస్తున్నాయి.
ఈ సెప్టెంబర్ నెలలోనే మహిళలు వైభవంగా జరుపుకునే హరితలికా తీజ్ పండుగ కూడా రానుంది. అలాగే జైనులకు సంబంధించిన పండుగలు కూడా వస్తున్నాయి. వీరు లక్ష్మీదేవిని పూజించి ఉపవాసాలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా మన సౌత్ ఇండియాలో సెప్టెంబర్ నెలలో జరుపుకునే పండుగల జాబితాను పరిశీలిద్దాం
2026 సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమితో మొదలవుతుంది, సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం, 7వ తేదీన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ మాస శివరాత్రి, సెప్టెంబర్ 11న శ్రావణ అమావాస్య రానున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ నుండి భాద్రపద మాసం ప్రారంభమవుతుంది, దీనితో వినాయక చవితి వేడుకలు మొదలవుతాయి. సెప్టెంబర్ 14న వినాయక చవితిని దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. 10 రోజుల పాటు వినాయక పూజలు నిర్వహించి నిమజ్జనంతో ముగిస్తారు.
సెప్టెంబర్ 16న స్కంద షష్టి, 19న మాసిక దుర్గాష్టమి, రాధాష్టమి వస్తాయి. సెప్టెంబర్ 22న పరివర్తిని ఏకాదశి, 24న ప్రదోష వ్రతం, 26న భాద్రపద పౌర్ణమి రానుంది. ఈ రోజుల్లో నుంచే పితృ పక్షాలు ప్రారంభమై 15 రోజుల పాటు కొనసాగుతాయి. చివరగా సెప్టెంబర్ 29న ఉండ్రాళ్ల తద్దే, సంకటహర చతుర్థి కూడా వస్తాయి.