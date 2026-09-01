/School Holidays:స్కూల్ పిల్లలకు ఏకంగా ఆరు రోజులు సెలవులు ఖరారు..!

School Holidays: సెప్టెంబర్ నెల వచ్చేసింది. ఈ నెలలో పలు ముఖ్యమైన పండుగలు ఉండటంతో విద్యార్థులకు సెలవులు కూడా రానున్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, వినాయక చవితి, గణేష్ నిమజ్జనం వంటి పండుగలు సెప్టెంబర్లోనే ఉన్నాయి. దీంతో స్కూల్ పిల్లలకు కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి లభించనుంది.
సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా స్కూల్ పిల్లలకు చాలా సెలవులు రానున్నాయి. అయితే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలకు ఒకే విధమైన సెలవులు ఉండవు. ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పండుగకు సెలవు ఇవ్వాలనేది అక్కడి ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే స్కూల్ బోర్డు, పాఠశాల సొంత అకాడమిక్ క్యాలెండర్ను కూడా బట్టి సెలవులు మారవచ్చు.
సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి జరుపుకోనున్నారు. రాజస్థాన్, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, ఛత్తీస్గఢ్, పంజాబ్, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాల్లో కొన్ని పాఠశాలలకు ఈ సందర్భంగా సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబర్ 5న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు కొన్ని పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించవచ్చు. సాధారణ తరగతులు లేకపోయినా, స్కూల్ పూర్తిగా మూసివేస్తారా లేదా అనేది ఆయా పాఠశాల నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం వినాయక చవితి. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ పండుగ సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.
మహారాష్ట్రలో సెప్టెంబర్ 18న గౌరీ పూజ సందర్భంగా స్థానిక సెలవు ఉండొచ్చు.
సెప్టెంబర్ 22న మిలాద్-ఉన్-నబీ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబర్ 25న అనంత చతుర్దశి, గణేష్ నిమజ్జనం జరుగుతుంది. మహారాష్ట్రతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవు ఉండొచ్చు. అందుకే తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు తమ స్కూల్ అధికారిక హాలిడే క్యాలెండర్ను తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి. రాష్ట్రం, బోర్డు, పాఠశాలను బట్టి సెలవుల తేదీల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.