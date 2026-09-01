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School Holidays:స్కూల్ పిల్లలకు ఏకంగా ఆరు రోజులు సెలవులు ఖరారు..!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 01, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:52 AM IST

 School Holidays: సెప్టెంబర్ నెల వచ్చేసింది. ఈ నెలలో పలు ముఖ్యమైన పండుగలు ఉండటంతో విద్యార్థులకు సెలవులు కూడా రానున్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, వినాయక చవితి, గణేష్ నిమజ్జనం వంటి పండుగలు సెప్టెంబర్‌లోనే ఉన్నాయి. దీంతో స్కూల్ పిల్లలకు కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి లభించనుంది.
 

Ganesh Visarjan 20261/7

సెప్టెంబర్ 2026 స్కూల్ సెలవులు

సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా స్కూల్ పిల్లలకు చాలా సెలవులు రానున్నాయి. అయితే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలకు ఒకే విధమైన సెలవులు ఉండవు. ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పండుగకు సెలవు ఇవ్వాలనేది అక్కడి ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే స్కూల్ బోర్డు, పాఠశాల సొంత అకాడమిక్ క్యాలెండర్‌ను కూడా బట్టి సెలవులు మారవచ్చు.  

Ganesh Chaturthi 2026 holiday2/7

సెప్టెంబర్ 4న జన్మాష్టమి

సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి జరుపుకోనున్నారు. రాజస్థాన్, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, ఛత్తీస్‌గఢ్, పంజాబ్, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాల్లో కొన్ని పాఠశాలలకు ఈ సందర్భంగా సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.  

Janmashtami 2026 holiday3/7

సెప్టెంబర్ 5న టీచర్స్ డే

సెప్టెంబర్ 5న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు కొన్ని పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించవచ్చు. సాధారణ తరగతులు లేకపోయినా, స్కూల్ పూర్తిగా మూసివేస్తారా లేదా అనేది ఆయా పాఠశాల నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  

September school holidays4/7

సెప్టెంబర్ 14న వినాయక చవితి

సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం వినాయక చవితి. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ పండుగ సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.  

school holidays September 20265/7

సెప్టెంబర్ 18న గౌరీ పూజ

మహారాష్ట్రలో సెప్టెంబర్ 18న గౌరీ పూజ సందర్భంగా స్థానిక సెలవు ఉండొచ్చు.  

September 2026 school holidays6/7

సెప్టెంబర్ 22న మిలాద్-ఉన్-నబీ

సెప్టెంబర్ 22న మిలాద్-ఉన్-నబీ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.  

September holidays 20267/7

సెప్టెంబర్ 25న అనంత చతుర్దశి

సెప్టెంబర్ 25న అనంత చతుర్దశి, గణేష్ నిమజ్జనం జరుగుతుంది. మహారాష్ట్రతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవు ఉండొచ్చు. అందుకే తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు తమ స్కూల్ అధికారిక హాలిడే క్యాలెండర్‌ను తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి. రాష్ట్రం, బోర్డు, పాఠశాలను బట్టి సెలవుల తేదీల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

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