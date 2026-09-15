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Public Holiday: సెప్టెంబర్ 21న ప్రభుత్వ సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడంటే..?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 15, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:25 PM IST

Public Holiday: సెప్టెంబర్ 21న ప్రభుత్వ సెలవు ప్రకటించారు. దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నాయకులు, వారి త్యాగాలను గుర్తు చేసుకునేందుకు ఈ ప్రత్యేక రోజును నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ సెలవు ఎక్కడ ప్రకటించారు..ఎవరెవరికి ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

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సెప్టెంబర్ 21 ప్రభుత్వ సెలవు

ఘానా ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 21, 2026ను అధికారిక ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని ఘానా అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ సెప్టెంబర్ 14న అధికారిక ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ సెలవును పాటించాలని ప్రభుత్వం ప్రజలకు సూచించింది. సెప్టెంబర్ 21ను ఘానాలో ఫౌండర్స్ డే (Founder’s Day)గా నిర్వహిస్తారు. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన నాయకులు, ఉద్యమకారుల సేవలను గుర్తు చేసుకోవడానికి ఈ రోజును ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. ఘానా స్వాతంత్ర్య సాధనలో ఎంతో మంది నాయకులు కీలక పాత్ర పోషించారు. వారి త్యాగాలు, పోరాటాలను ఈ సందర్భంగా ప్రజలు గుర్తు చేసుకుంటారు.  

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సెప్టెంబర్ 21 సెలవు

ఫౌండర్స్ డేకు ఘానా తొలి ప్రధానమంత్రి, తరువాత అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన డాక్టర్ క్వామే న్క్రుమాతో ప్రత్యేక సంబంధం ఉంది. ఘానా స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో న్క్రుమా ముఖ్యమైన నాయకుడిగా ఉన్నారు. అంతేకాదు, సెప్టెంబర్ 21 ఆయన పుట్టినరోజు కూడా కావడం విశేషం. అందుకే ఈ తేదీకి ఘానా చరిత్రలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది.  

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2026 ప్రభుత్వ సెలవులు

అయితే ఫౌండర్స్ డే విషయంలో గతంలో మార్పులు జరిగాయి. 2019లో చేసిన చట్ట సవరణ ప్రకారం ఆగస్టు 4ను ఫౌండర్స్ డేగా, సెప్టెంబర్ 21ను క్వామే న్క్రుమా మెమోరియల్ డేగా నిర్వహించారు. అయితే 2025లో చేసిన మరో సవరణతో ఈ విధానం మారింది. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 21నే ఫౌండర్స్ డేగా గుర్తిస్తున్నారు.  

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ఫౌండర్స్ డే 2026

2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ సెలవుల క్యాలెండర్‌లో కూడా సెప్టెంబర్ 21ను ఫౌండర్స్ డేగా, అధికారిక సెలవు దినంగా పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 21 సోమవారం వస్తోంది. దీంతో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, ఇతర ప్రజలకు ఆ రోజు సెలవు ఉంటుంది.  

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ఫౌండర్స్ డే సెలవు

ఈ రోజు కేవలం సెలవు కోసం మాత్రమే కాకుండా ఘానా దేశం స్వాతంత్ర్యం సాధించిన విధానాన్ని గుర్తు చేసుకునే సందర్భంగా కూడా భావిస్తారు. దేశ నిర్మాణానికి కృషి చేసిన నాయకుల సేవలు, వారి త్యాగాలు, స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఎదురైన సమస్యలను ప్రజలు ఈ రోజున గుర్తు చేసుకుంటారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈ సెలవుతో సెప్టెంబర్ 21న దేశవ్యాప్తంగా సాధారణ ప్రభుత్వ, విద్యా, ఇతర కార్యకలాపాలకు విరామం లభించనుంది. ప్రజలు ఈ ప్రత్యేక రోజును గౌరవంగా జరుపుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

TAGS:
September 21 public holiday
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Founders Day public holiday

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