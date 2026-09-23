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AP school holiday: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రంలో స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడంటే..?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 23, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:55 AM IST

AP school holiday: వాయుగుండం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థుల భద్రత కోసం కొన్ని జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

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భారీ వర్షాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించినట్లు సమాచారం. ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.  

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ఏపీలో భారీ వర్షాలు

విద్యార్థులు అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు వెళ్లకుండా ఇళ్లలోనే సురక్షితంగా ఉండాలని మంత్రి నారా లోకేష్ సూచించారు. భారీ వర్షాల సమయంలో రోడ్లపై నీరు నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రాకపోకలకు కూడా అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

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స్కూళ్లకు సెలవు

ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా వాతావరణ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలని సూచిస్తున్నారు.  

Andhra Pradesh school holiday4/5

నేడు స్కూళ్లకు సెలవు

ఇదిలా ఉంటే తెలంగాణలోని నల్గొండ, యాదాద్రి జిల్లాల్లో కూడా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించినట్లు సమాచారం. వినాయక నిమజ్జనం కార్యక్రమాల నేపథ్యంలో భారీగా ప్రజలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా ప్రధాన రహదారుల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రజల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా, విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆయా జిల్లాల్లో సెలవు ఇచ్చారు.  

AP school holiday5/5

ఏపీ వాతావరణం

అయితే సెలవుకు బదులుగా నవంబర్ 14న (రెండో శనివారం) పాఠశాలలు సాధారణంగా పనిచేయనున్నట్లు సమాచారం. పాఠశాలల సెలవులకు సంబంధించి తమ జిల్లా అధికారుల నుంచి వచ్చే తాజా ప్రకటనలను విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు గమనించాలని సూచిస్తున్నారు. భారీ వర్షాలు ఉన్న సమయంలో అవసరం లేకుండా ప్రయాణాలు చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. అధికారులు ఇచ్చే సూచనలను పాటిస్తూ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

TAGS:
ap school holiday
Andhra Pradesh school holiday
Heavy rains in ap
Ap Heavy Rain Alert
Schools Closed In Andhra Pradesh

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