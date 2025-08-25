September Bank Holidays List 2025: సెప్టెంబర్ నెలలో నవరాత్రులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇవి స్థానిక పండుగలు ప్రత్యేక దినాలతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారం.. అన్ని ఆదివారాలు కలిసి బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఈ సెలవులు ఎప్పుడు? ఎన్ని రోజులు ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ జారీ చేసిన సెలవులు ఉంటాయి. స్థానికంగా ఉండే పండుగలు ఆధారంగా కూడా ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. సెప్టెంబర్ నెలలో మొత్తంగా 15 రోజులు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇందులో సెప్టెంబర్ 3న పాట్నాలో కర్మపూజ సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.
ఇక సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ ఓనం పండుగ సందర్భంగా త్రివేండ్రం, కొచ్చీలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక 5వ తేదీ ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ సందర్భంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక 5 లేదా 6వ తేదీన వినాయక నిమజ్జనం ఉంటే ఆరోజు కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి నవ రాత్రులు కూడా మొదలుకానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్కూల్లో కూడా సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. ఇక 30వ తేదీ దుర్గాష్టమి సందర్భంగా పలు బ్యాంకులకు కూడా బంద్ ఉండనున్నాయి.
ఇక సెప్టెంబర్ మాసంలో 7, 14, 21, 28 తేదీలలో ఆదివారాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. ఇది కాకుండా సెప్టెంబర్ 13, 27 రెండో, నాలుగో శనివారం సందర్భంగా బ్యాంకులకు బంద్ ఉండనున్నాయి.
ఇక ఐదు లేదు ఆరో తేదీల్లో గణేష్ నిమజ్జనం జరిగితే ఆ రోజుల్లో కూడా స్కూలు బ్యాంకులు సెలవు ఉండవచ్చు. ఈ రోజుల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉన్న కానీ ఆన్లైన్ సేవలు యధావిధిగా కొనసాగుతాయి ఏటీఎం మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యూపీఐ సర్వీస్ లో అందుబాటులో ఉంటాయి