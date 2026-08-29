September School Holidays 2026:సెప్టెంబర్ నెలలో పాఠశాల విద్యార్థులకు సెలవులు ఎక్కువగా రానున్నాయి. పండుగలు, ప్రభుత్వ సెలవులు, శనివారాలు, ఆదివారాలు కలిసి రావడంతో విద్యార్థులకు పలుమార్లు వరుసగా సెలవులు లభించనున్నాయి. దీంతో పిల్లలు చదువుతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపేందుకు మంచి అవకాశం ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్లో ముఖ్యంగా వినాయక చవితి, మిలాద్-ఉన్-నబీ వంటి పండుగలకు సెలవులు ఉన్నాయి. వీటికి తోడు ప్రతి ఆదివారం, రెండో శనివారం వంటి సాధారణ సెలవులు కూడా ఉండనున్నాయి. కొన్ని పాఠశాలల్లో నాలుగో శనివారం కూడా సెలవు ఇవ్వవచ్చు.
సెప్టెంబర్ 6న ఆదివారం కావడంతో పాఠశాలలకు సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 12న రెండో శనివారం సందర్భంగా సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 13న ఆదివారం కూడా సెలవు రావడంతో విద్యార్థులకు వరుసగా రెండు రోజుల విశ్రాంతి లభిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 14న వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రభుత్వ సెలవు ఉండనుంది. దీంతో సెప్టెంబర్ 12 నుంచి 14 వరకు వరుసగా మూడు రోజుల సెలవు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయాన్ని విద్యార్థులు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగను జరుపుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు.
సెప్టెంబర్ 20న మరో ఆదివారం సెలవు ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 23న మిలాద్-ఉన్-నబీ సందర్భంగా ప్రభుత్వ సెలవు ఉండనుంది. సెప్టెంబర్ 26న నాలుగో శనివారం కావడంతో కొన్ని పాఠశాలల్లో సెలవు ఉండొచ్చు. సెప్టెంబర్ 27న ఆదివారం కావడంతో మరో సెలవు ఉంటుంది.
సెలవుల జాబితా ఇదే.. సెప్టెంబర్ 4- కృష్ణాష్టమి సెప్టెంబర్ 6 – ఆదివారం సెప్టెంబర్ 12 – రెండో శనివారం సెప్టెంబర్ 13 – ఆదివారం సెప్టెంబర్ 14 – వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 20 – ఆదివారం సెప్టెంబర్ 23 – మిలాద్-ఉన్-నబీ సెప్టెంబర్ 26 – నాలుగో శనివారం (కొన్ని పాఠశాలలకు) సెప్టెంబర్ 27 – ఆదివారం
అయితే పాఠశాలల సెలవుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, స్థానిక విద్యాశాఖ నిబంధనలు, ఆయా స్కూల్ యాజమాన్య నిర్ణయాలు కూడా వర్తించవచ్చు. కాబట్టి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాల నుంచి సెలవులపై తుది సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం మంచిది.