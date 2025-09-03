Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?

Old Rs. 2 Notes Sales: OXLలో రెండు రూపాయల నోట్లను విక్రయించి ఇప్పటికిప్పుడే 50 లక్షలు పొందవచ్చు. అవును 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత నోట్లను అమ్మేసి భారీగా డబ్బులు పొందవచ్చు. అయితే వీటిని ఎలా విక్రయించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Old Rs. 2 Notes Sales Telugu: ప్రస్తుతం చాలామంది ఈజీగా డబ్బు సంపాదించేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ ఎంతో కష్టపడి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. కొంతమంది ధనవంతులు కావాలనే ఆశతో దొంగతనాలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. ఎలా పడితే అలా డబ్బులు సంపాదించి ధనవంతులవుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో ఈజీగా లక్షల రూపాయలు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? ఈ స్టోరీ మీకోసమే..
చాలామంది పాత నోట్లనే విక్రయించి లక్షల రూపాయల సంపాదిస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే పాత నోట్లను అమ్మడమే బిజినెస్గా మార్చుకొని.. రాత్రికి రాత్రే డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మార్కెట్లో కొన్ని పాత నోట్లకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. కొంతమంది ఒక్కొక్క పాత నోటును విక్రయించి దాదాపు 25 లక్షలపైగా సంపాదిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా మార్కెట్లో 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత నోట్లను 25 లక్షల రూపాయలకు పైగా విక్రయిస్తున్నారు. వీటిని ఎక్కువగా ఇతర దేశస్థులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 786 సిరీస్ నెంబర్ కొన్ని మతస్తులు చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ నెంబర్ కలిగిన నోటు పర్సులో ఉంచుకోవడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని నమ్ముతూ ఉంటారు.
ప్రస్తుతం పాత నాణేలను కూడా చాలామంది విక్రయిస్తున్నారు. పెట్టుబడి లేకుండా వీటిని అమ్మి లక్షల రూపాయలు పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా మీ వద్ద పాత రెండు రూపాయల నోటు ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే 25 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు. మార్కెట్లో ఇప్పుడు పాత రెండు రూపాయల నోటును చాలామంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
పాత రెండు రూపాయల నోటు పైన 786 నెంబర్ ఉంటే చాలు ఆన్లైన్లో విక్రయించి 25 లక్షల రూపాయలకు పైగా పొందవచ్చు. మీ దగ్గర ఇలాంటి నోట్లు రెండు ఉంటే చాలు ఇప్పటికిప్పుడే 50 లక్షల రూపాయల వరకు పొందవచ్చు. ఈ నోట్లన విక్రయించడం కూడా చాలా సులభం..
ముఖ్యంగా ఈ రెండు రూపాయల నోట్లను eBayతో పాటు క్లిక్ ఇండియా, ఓఎల్ఎక్స్లో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. వీటిని సులభంగా ఓఎల్ఎక్స్లో అమ్మొచ్చు. దీనికోసం ముందుగా olx లో మీ పేరుతో పాటు నెంబర్ను రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నోట్లకు సంబంధించిన ఫోటోలను అందులో అప్లోడ్ చేయండి.
ఓఎల్ఎక్స్లో నోట్లకి సంబంధించిన ఫోటోలను అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత అందులో మీ వివరాలు అన్నీ రాసి, పోస్ట్ చేస్తే చాలు కావాలనుకునే వారు మీకు కాల్ చేసి మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతారు. లేదంటే నేరుగా డబ్బులు పంపించి విక్రయిస్తారు..
Note: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం, పాత నోట్లను విక్రయించడం చట్టరీత్యా నేరం. కాబట్టి పాత నోట్లను విక్రయించడం వల్ల శిక్షపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అందించిన వార్తను కేవలం సోషల్ మీడియాలో పోస్టులను ఆధారంగా తీసుకొని రాసినది మాత్రమే. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు..