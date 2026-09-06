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Bigg Boss 10: బిగ్‌బాస్‌లోకి బుల్లితెర స్టార్‌ హీరోయిన్‌.. ఫుల్‌ ఫామ్‌లో ఉండగానే ఎంట్రీ!

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 06, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:18 PM IST

Debjani Modak Entry In Telugu Bigg Boss 10 Season: తెలుగువారిని అలరించే బిగ్‌బాస్‌ షో ప్రారంభమైంది. పదో సీజన్‌లో పెద్ద పెద్ద కంటెస్టెంట్లు హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వగా.. ఓ అందాల తార కూడా వచ్చేసింది. సీరియల్స్‌లో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు పొందిన దేవ్‌జానీ మోదక్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆమె గురించి తెలుసుకుందాం.

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బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. అగ్ని పరీక్ష అనంతరం ఆదివారం సెప్టెంబర్ 6వ తేదీన బిగ్‌బాస్‌ షో ప్రారంభమవగా ప్రముఖులు పెద్ద ఎత్తున హౌస్‌లోకి వచ్చారు. మరోసారి అక్కినేన నాగార్జున హోస్ట్ చేయగా.. ఒక్కో కంటెస్టెంట్ హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. అడుగుపెట్టిన వారిలో అందాల తార.. సీరియల్స్‌ బ్యూటీ దేవ్‌జాని మోదక్‌ వెళ్లడం విశేషం.

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తెలుగు బిగ్‌బాస్ 10వ సీజన్‌ తొలి కంటెస్టెంట్‌గా బెంగాలీ నటి దేబ్జానీ మోదక్ హౌస్‌లోకి వెళ్లారు. బెంగాలీ మోడల్‌గా.. సీరియల్స్‌తో బుల్లి తెర ప్రేక్షకుల మదిని ఆమె దోచుకున్నారు. సీరియల్స్‌తో విశేష గుర్తింపు పొందుతున్న సమయంలోనే ఆమె బిగ్‌బాస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం గమనార్హం.

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మొదటి కంటెస్టెంట్‌గా బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన దేబ్జానీ మోదక్ అందంగా కనిపించి.. ఒక మంచి పాటకు డ్యాన్స్‌ చేస్తూ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. నాగార్జునతో తెలుగులో మాట్లాడి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. 

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1996 మార్చి 20వ తేదీన పశ్చిమ బెంగాల్ కలకత్తాలో జన్మించిన దేవ్‌జానీ మోదక్‌ యుక్త వయస్సు నుంచి మోడల్‌గా రాణించారు. మోడలింగ్, నటనలో ఆఫర్లు రావడంతో గుర్తింపు పొందారు. 2013లో 'నాకౌట్' అనే బెంగాలీ సీరియల్‌తో బుల్లితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆమె అనంతరం తెలుగుతోపాటు బెంగాల్‌ సీరియల్స్‌లో స్టార్‌గా రాణిస్తున్నారు.

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బిగ్‌బాస్‌లోకి వెళ్లిన దేబ్జానీ మోదక్ తెలుగు బుల్లితెరపై 'సత్యభామ', 'ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం' వంటి సీరియల్స్‌తో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. 

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సీరియల్స్‌లో స్టార్‌గా రాణిస్తున్న దేవ్‌జానీ మోదక్‌ వారానికి రూ.4 లక్షల రెమ్యునరేషన్‌తో బిగ్‌బాస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. ఆమెకు తెలుగు ప్రేక్షకులు మద్దతుగా నిలుస్తారని బిగ్‌బాస్‌ నిర్వాహకులు భావించి ఆమెను తీసుకున్నారు.

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పదో సీజన్‌ ప్రారంభమవగా.. 'బిగ్‌బాస్ దశావతారం.. ఆటలో సవాల్ కాదు ఆటే సవాల్' అంటూ కొత్త సీజన్ ప్రారంభమైంది. మరి ఈ సీజన్‌లో దేవ్‌జానీ మోదక్‌ ఆకట్టుకుంటారా? ఎన్ని రోజులు హౌస్‌లో కొనసాగుతారో వేచి చూడాలి.

TAGS:
Debjani Modak
Bigg Boss 10 Show
Akkineni Nagarjuna
star maa
Disney Hotstar

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