Cold Waves: ఎముకలు కొరికే చలి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, 6 డిగ్రీలు నమోదు..!

Cold Waves Alert In Telugu States: చలి చంపేస్తుంది.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆరు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఏపీలోని అల్లూరి జిల్లా మాడుగులలో నిన్న ఆరు డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. దీంతో ఎముకల కొరికే చలితో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
ఎముకలు కొరికే చలితో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడంతో ఆరు డిగ్రీలు నమోదు కూడా అవుతున్నాయి. కోస్తా ఆంధ్రాలో పదహారు డిగ్రీల లోపే ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి.
ఇక తెలంగాణలో కూడా అదే పరిస్థితి సంగారెడ్డిలోని కోహిర్లో అత్యాల్పంగా 8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. అన్ని జిల్లాలలోనూ ఇదే పరిస్థితి 13 డిగ్రీలలోపే ఉష్ణోగ్రతలు అవుతున్నాయి. ఇక చలి తీవ్రత పెరగడంతో జనాలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఈ నెల 19 నాటికి అండమాన్ మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం కూడా ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ తెలిపింది. ఈ ప్రభావంతో ఈ నెల 21న బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందని చెప్పింది.
ఏపీలోని పలు జిల్లాలో అంటే 24 నుంచి 27వ తేదీ వరకు కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది వాతావరణ శాఖ. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలని సూచించింది.
ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాల పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత కారణంగా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా సూచిస్తున్నారు. కేవలం వేడిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను మాత్రమే తీసుకోవాలి. గర్భిణీలు, వృద్ధులు చలి సమయంలో బయటకు రావద్దని సూచిస్తున్నారు.