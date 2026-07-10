/Shadashtak Yog 2026: జూలై 13న షడాష్టక యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి కష్టాల కాలం మొదలైనట్టే!

Shadashtak Yog 2026 Effect On Zodiac: జూలై 13వ తేదిన ఏర్పడే షడాష్టక యోగం 2026 ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి అనేక సమస్యలు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అనేక సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
Shadashtak Yog 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. రాజయోగాలు ఏర్పడినప్పుడల్లా మొత్తం అన్ని రాశులు తప్పకుండా ప్రభావితమవుతాయి. అంతేకాకుండా అన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే జూలై 13న జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత అశుభకరమైనదిగా భావించే షడాష్టక యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం వల్ల ఇప్పుడు అన్ని రాశులు ఊహించని స్థాయిలో ప్రభావితం కాబోతున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఈ షడాష్టక యోగం 2026 వల్ల కొన్ని రాశులవారిపై కీడు ప్రభావం పడుతుంది. సుమారు 150 డిగ్రీల దూరంలో కొన్ని గ్రహాలు ఆరవ, ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఈ యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అయితే, ఈ యోగంతో కొన్ని రాశులవారికి అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ప్రభావితమయ్యే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ సమయంలో సింహ రాశివారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితంపై ఊహించని ప్రభావం పడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు కూడా రావచ్చు.
షడాష్టక యోగం 2026 ప్రభావంతో మేష రాశివారికి మానసిక సమస్యలతో పాటు చిరాకు వంటి సమస్యలు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే పనుల్లో సహోద్యోగులతో లేదా అధికారులతో వాదనలు కూడా జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వాహనాలు నడిపే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.
ఈ షడాష్టక యోగం 2026 ఎఫెక్ట్తో వృశ్చిక రాశివారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు శత్రువుల పట్ల కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే రహస్యాలను కూడా ఎవరితో పంచుకోకుండా ఉండడం మంచిది. ఆస్తి సంబంధిత విషయాలకు దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
ఈ యోగం కారణంగా.. మానసిక ఒత్తిడితో పాటు తెలియని క్షిణించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కొనసాగుతున్న పనుల్లో అకస్మాత్తుగా సమస్యలు కూడా రావచ్చు. అంతేకాకుండా ఓపిగా ఉండడం మంచిది. నిద్రలేమి సమస్యలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి తప్పకుండా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.