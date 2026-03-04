Shahrukh Khan Mahira: పాకిస్థానీ సుందరిపై మనసు పారేసుకున్న షారుక్ ఖాన్..ఆమెపై నిషేధం విధించిన భారత్!

Shah Rukh Khan And Mahira Khan: పాకిస్థానీ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన అందాల నటి మహిరా ఖాన్ గుర్తుందా? ఈమె బాలీవుడ్లో షారుక్ ఖాన్ సరసన ఓ సినిమాలో నటించింది. తన అద్భుతమైన నటనతో, అమాయకపు సౌందర్యంతో సరిహద్దులతో సంబంధం లేకుండా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది.
భారతదేశంలో కూడా ఈమెకు విశేషమైన క్రేజ్ ఉంది. మహిరా ఖాన్ కేవలం పాకిస్థాన్లోనే కాకుండా, భారతీయ వెండితెరపై కూడా తన ముద్ర వేసింది.
2017లో విడుదలైన 'రయీస్' సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్ సరసన హీరోయిన్గా నటించే అరుదైన అవకాశం మహిరాకు దక్కింది. ఈ సినిమాలో ఆమె నటనకు, షారుఖ్ ఖాన్తో ఆమె కెమిస్ట్రీకి ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు.
అయితే, ఆ సమయంలో భారత్-పాక్ మధ్య నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా పాకిస్థానీ కళాకారులపై నిషేధం విధించడంతో, ఆమె మళ్లీ నేరుగా భారతీయ సినిమాల్లో నటించే అవకాశం కోల్పోయింది.
సినిమాల కంటే ముందే మహిరా ఖాన్ తన టెలివిజన్ సీరియల్స్ ద్వారా భారత్లో ఇంటింటికీ చేరువయ్యారు. హంసఫర్ సీరియల్ మహిరాను స్టార్గా మార్చింది. ఇందులో ఫవాద్ ఖాన్తో ఆమె జోడీకి భారత్లో విపరీతమైన ఆదరణ లభించింది.
దీంతో పాటు ఇతర ప్రముఖ సీరియల్స్.. సద్కే తుమ్హారే, బిన్ రాయ్, నియాత్ వంటి సీరియల్స్ ద్వారా ఆమె నటనకు మంచి గుర్తింపు లభించింది.
మహిరా ఖాన్ అందం గురించి సోషల్ మీడియాలో నిత్యం చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మిలియన్ల కొద్దీ ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఆమె ఫ్యాషన్ సెన్స్, సామాజిక అంశాలపై ఆమె స్పందించే తీరు అభిమానులను కట్టుపడేస్తుంది.
భారతీయ సినిమాల్లో నటించే అవకాశం లేకపోయినా, ఆమె నటించిన పాకిస్థానీ సినిమాలు (ఉదాహరణకు: ది లెజెండ్ ఆఫ్ మౌలా జట్), వెబ్ సిరీస్లను భారతీయ ప్రేక్షకులు ఓటీటీల ద్వారా వీక్షిస్తూనే ఉన్నారు. ఆమె ఇప్పటికీ పాకిస్థాన్ చిత్ర పరిశ్రమలో టాప్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్నారు.