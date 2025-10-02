Richest Celebrities: అపరకుబేరుడు ఈ బాలీవుడ్ హీరో..ఎన్ని కోట్ల సంపద ఉందో తెలుసా?

Richest Celebrities 2025: ఒక భారతీయ నటుడు ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతులైన ప్రముఖులలో ఒకరిగా మారారు. అయితే సంపదలో ఆయనే అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
ప్రపంచ ధనవంతులైన నటుల జాబితా ఇటీవల విడుదలైంది. జాబితాలో ఒకరి పేర్లు తప్ప మిగతా వారందరూ హాలీవుడ్ ప్రముఖులే. జాబితాలో ఒకే ఒక్క భారతీయ నటుడు ఉన్నాడు. ఆయన ఎవరో తెలుసా? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
ప్రపంచ హాలీవుడ్ ప్రముఖుల జాబితాలో కిమ్ కర్దాషియాన్ 7వ స్థానంలో ఉంది. ఆమె తన టీవీ షోకు ప్రసిద్ధి చెందడం కాకుండా ఆమె మోడల్ కూడా. ఆమె నికర విలువ దాదాపు 1 బిలియన్ US డాలర్లు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
'ది రాక్' అని తన అభిమానులచే పిలువబడే డ్వేన్ జాన్సన్, ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో 6వ స్థానంలో ఉన్నాడు. అతని నికర విలువ US డాలర్లలో 1 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు టేలర్ పెర్రీ ప్రపంచ అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో 5వ స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన నికర ఆస్తుల విలువ 1.1 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు అని చెబుతున్నారు.
జెర్రీ సీన్ఫెల్డ్ అమెరికాకు చెందిన అత్యంత ప్రసిద్ధ హాలీవుడ్ నటులలో ఒకరు. అతని నికర విలువ 1.2 బిలియన్లు డాలర్లు. అతను ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో 4వ స్థానంలో ఉన్నాడు.
ఆర్నాల్డ్ అంటే ఎవరికి తెలియదు? అతని నికర విలువ US డాలర్లలో 1.2 బిలియన్లు. అతను ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో 3వ స్థానంలో ఉన్నాడు.
టేలర్ స్విఫ్ట్ ఒక ప్రసిద్ధ అమెరికన్ పాప్ గాయని. ఆమె భారతదేశంలో కూడా చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె నికర విలువ దాదాపు 1.3 బిలియన్ డాలర్లు. ఆమె ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతులైన ప్రముఖుల జాబితాలో 2వ స్థానంలో ఉంది.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతులైన నటుల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి బాలీవుడ్ నటుడు షారుఖ్ ఖాన్. ఈ భారతీయ నటుడి నికర విలువ దాదాపు రూ.12,490 అని చెబుతారు. అంటే ఆయన నికర విలువ రూ.1.4 బిలియన్ల వరకు ఉంటుందని అర్థం. ఇప్పుడు ఆయన గురించిన వార్తలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.