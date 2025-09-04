English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Priyanka Chopra: పెళ్లైన హీరోతో హీరోయిన్ ప్రేమాయణం..చివరికి ఇంటర్వ్యూలో అడ్డంగా దొరికిపోయారు!

చిత్రసీమలో అనేక రకాల రూమర్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ లో అనేక హీరోహీరోయిన్ల మధ్య అనేక ప్రేమాయణాలు నడుస్తున్నట్లు తరచూ వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాంటి జంటలలో షారుఖ్ ఖాన్, ప్రియాంక చోప్రా జంట ఒకటి. ప్రియాంక చోప్రా, షారుఖ్ ఖాన్ మధ్య ప్రేమ వ్యవహారం నడిచిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే వీరిద్దరి గురించి ఓ ఆసక్తికరమైన వార్త తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

నటి ప్రియాంక చోప్రా బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్‌తో ప్రేమలో ఉన్నట్లు అప్పట్లో తెగ వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, అనుకోకుండా ప్రియాంకా చోప్రా బాలీవుడ్ నుంచి అదృశ్యం అయ్యింది. దానికి కారణం షారుక్ భార్య గౌరీ ఖాన్ అంటూ కొందరు చెబుతున్నారు.   

అయితే ఈ రూమర్లుపై ప్రియాంకా చోప్రా, షారుక్ ఖాన్ ఎవరూ స్పందించలేదు. కానీ, హీరోయిన్ ప్రియాంకా చోప్రా మాత్రం తనకు తెలియకుండానే ఓ ఇంటర్వ్యూలో లీక్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నెటిజన్లు దానిని ఆధారాలతో ప్రశ్నిస్తున్నారు.  

హాలీవుడ్ షో 'డర్టీ లాండ్రీ'లో ప్రియాంక తన వ్యక్తిగత రహస్యాలను చాలా వెల్లడించింది. ఇక్కడ ఆమె ఒక జాకెట్ గురించి కూడా మాట్లాడింది. ఆమె దానిని చాలా సంవత్సరాలుగా తన వద్ద ఉంచుకుంది. ఆ జాకెట్ తన మాజీ ప్రియుడిదని ఆమె పేర్కొంది. ప్రియాంక కూడా ఆ జాకెట్ ధరించి చాలాసార్లు కనిపించింది.  

అంతే కాదు.. ప్రియాంక ఒక ఇంటర్వ్యూలో నా మాజీ ప్రియుడు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ జాకెట్‌ను వదిలేశాడని చెప్పింది. నాకు అది చాలా నచ్చింది. కాబట్టి నేను దానిని నా దగ్గరే ఉంచుకున్నాను. నేను అడిగినప్పుడు కూడా అతను దానిని నాకు ఇవ్వలేదు.  

ఇప్పుడు ఆ జాకెట్ గురించి కథ చాలా ఆసక్తికరంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ షోలో ప్రియాంక చోప్రా జాకెట్ గురించి వెల్లడించిన తర్వాత, ఒక ట్విట్టర్ యూజర్ ఆమెను ట్యాగ్ చేసి, 'ప్రియాంక చోప్రా చివరకు ఆ జాకెట్ కథ చెప్పి, షారుఖ్ ఖాన్ తో తన సంబంధాన్ని ఒప్పుకుంటే ఎంత బాగుండేది' అని ట్రోల్ చేశాడు.   

ఈ పోస్ట్ కు ప్రియాంక చోప్రా లైక్ కొట్టింది. అంటే షారుఖ్ తన మాజీ ప్రియుడని ప్రియాంక చోప్రా ఎక్కడో ఒప్పుకుందన్నమాట. మొత్తం మీద ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

