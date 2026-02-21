Shakeela: 53 ఏళ్ల వయసులో షకీలా కీలక నిర్ణయం.. అదేమిటంటే!

Actress Shakeela
ప్రముఖ నటి షకీలా.. తన జీవితంలో ఎంతో కాలంగా ఉన్న ఒక పెద్ద కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి చేసిన ఒక పని ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు ఈ నటి.
53 ఏళ్ల వయసులో షకీలా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆమె చిరకాల కోరిక తీర్చుకోవడానికి విదేశాలకు వెళ్ళింది. ఆమె ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా విమానాశ్రయంలో అబాయా ధరించి కనిపించిన షకీలా వీడియో అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.
షకీలా చేసిన ఈ ప్రయాణం సాధారణ టూర్ కాదు. ఇది ఆమె జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలు కావడానికి తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం. చాలా సంవత్సరాలుగా తాను చేయాలనుకున్న ఉమ్రా యాత్రను ఇప్పుడు పూర్తి చేయడానికి ఆమె బయలుదేరారు. ఈ యాత్ర కోసం ఆమె పవిత్ర నగరం Meccaకి వెళ్లారు. ఇది ఆమెకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ముఖ్యమైన క్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఈ వీడియోకు ఆమె స్నేహితులు “హ్యాపీ జర్నీ మామా… నీ కల నెరవేరుతోంది” అనే క్యాప్షన్ పెట్టారు. నెటిజన్లు కూడా షకీలా నిర్ణయాన్ని ప్రశంసిస్తూ, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. చాలా మంది “ఇది నిజంగా స్ఫూర్తినిచ్చే నిర్ణయం” అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ఇటీవల నటి ముమ్తాజ్తో జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో షకీలా తన గత జీవితం గురించి భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. గతంలో తాను చేసిన కొన్ని తప్పులపై ఆమె ఓపెన్గా చెప్పింది. ఇకపై తన జీవితం పూర్తిగా మారాలని, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు వెళ్లాలని అనుకుంటున్నానని తెలిపింది. ఈ విషయంలో అల్లాహ్ తనకు దారి చూపుతాడని ఆమె నమ్మకం వ్యక్తం చేసింది.
1990లలో దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో షకీలా ఓ సంచలనం. కానీ గత కొంతకాలంగా ఆమె సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. చివరిగా ఆమె తమిళ రియాలిటీ షో ‘కుక్ విత్ కోమలి’లో కనిపించారు. ఇప్పుడు ఈ ఉమ్రా యాత్రతో ఆమె జీవితం మరో మలుపు తిరగనుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
విమానాశ్రయంలో ఆమెను స్నేహితులు ఆత్మీయంగా వీడ్కోలు పలికారు. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఎంతో ప్రశాంతంగా కనిపించిన షకీలా, ఈ ప్రయాణం తనకు మనశ్శాంతి ఇస్తుందని నమ్ముతోంది. మొత్తానికి, షకీలా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఆమె జీవితంలో ఒక కొత్త ఆరంభానికి సంకేతంగా నిలుస్తోంది.