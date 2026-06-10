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Star Actor: ఏళ్ల క్రితం విడిపోయారు.. ఇప్పుడు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు..!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 10, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:12 PM IST

Star Actor:ఏళ్ల క్రితం విడిపోయిన ఓ ప్రముఖ టీవీ జంట మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ ప్రచారం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, ఆ వార్తలపై సంబంధిత నటుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

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టీవీ నటుడు

టెలివిజన్ నటుడు షాలిన్ భనోత్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఓ వార్త ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. తన మాజీ భార్య దల్ల్జీత్ కౌర్‌ను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవాలని షాలిన్ నిర్ణయించుకున్నాడంటూ కొన్ని మీడియా పేజీలు కథనాలు ప్రచారం చేశాయి. ఈ వార్తలు వేగంగా వ్యాపించడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.  

Dalljiet Kaur News2/5

దల్ల్జీత్ కౌర్ వార్తలు

అయితే ఈ ప్రచారాలపై షాలిన్ భనోత్ స్వయంగా స్పందించాడు. ముంబైలో జరిగిన ఒక సినిమా ప్రీమియర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న షాలిన్ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ, అతను దల్ల్జీత్‌ను మళ్లీ వివాహం చేసుకోబోతున్నాడని కొందరు పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్ట్‌ను చూసిన షాలిన్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. ఆ వార్త పూర్తిగా అబద్ధమని, ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేశాడు. తన వ్యక్తిగత జీవితంపై తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేయడం బాధ్యతారాహిత్యమని వ్యాఖ్యానించాడు.  

Shalin Bhanot Marriage Rumours3/5

షాలిన్ పెళ్లి వార్తలు

సోషల్ మీడియా కామెంట్‌లో షాలిన్ మాట్లాడుతూ, "ఇది పూర్తిగా తప్పుడు వార్త. నిజాలు తెలుసుకోకుండా ఇలా ప్రచారం చేయడం సరైంది కాదు. వెంటనే ఆ పోస్ట్‌ను తొలగించి క్షమాపణ చెప్పాలి" అని డిమాండ్ చేశాడు. లేకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని కూడా హెచ్చరించాడు. షాలిన్ స్పందనకు పలువురు అభిమానులు మద్దతు తెలిపారు. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాలపై ఆధారాలు లేకుండా వార్తలు ప్రచారం చేయడం సరైంది కాదని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేశారు.  

Dalljiet Kaur4/5

దల్ల్జీత్ కౌర్

షాలిన్ భనోత్, దల్ల్జీత్ కౌర్ టెలివిజన్ సీరియల్ షూటింగ్ సమయంలో పరిచయం అయ్యారు. ఇద్దరూ 2009లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి జేడన్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. అయితే 2015లో ఇద్దరూ విడిపోయారు. ఆ సమయంలో వారి మధ్య జరిగిన వివాదాలు పెద్ద ఎత్తున వార్తల్లో నిలిచాయి. అనంతరం దల్ల్జీత్ తన జీవితంలో ముందుకు సాగింది. 2023లో కెన్యాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త నిఖిల్ పటేల్‌ను వివాహం చేసుకుంది. అయితే ఆ వివాహం కూడా ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదని వార్తలు వచ్చాయి.  

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షాలిన్ భనోత్

ఇప్పటికీ దల్ల్జీత్ ఈ తాజా రూమర్లపై స్పందించలేదు. కాగా షాలిన్ మాత్రం తనపై వస్తున్న తప్పుడు వార్తలను ఖండిస్తూ స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా కొనసాగుతోంది.

TAGS:
Shalin Bhanot
Dalljiet Kaur
Shalin Bhanot Marriage Rumours
Dalljiet Kaur News
Television Actor
Shalin Instagram

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