Shani Blessings 2026: శని అద్భుత యోగం.. ఈ రాశులవారికి అదృష్ట యోగం..కనకవర్షం కురవాల్సిందే!

Shani Blessings 2026 Effect On Zodiac: శని అనుగ్రహం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం పట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా మార్చి ఏప్రిల్ నెలలో జరిపే కదలికలు ఈ క్రింది రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగాను చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
Shani Blessings 2026 Effect On Zodiac Telugu: నవగ్రహాల్లో శని గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుందని మనందరికీ తెలిసిందే శని అంటేనే చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు కానీ శని దేవుడు శిక్షించే వాడే కాకుండా ఎన్నో రకాల సంపదలను, రాజ భోగాలను ప్రసాదించే దాతగా కూడా నిలుస్తాడని మీకు తెలుసా.? ఇవన్నీ మీరు చేసే కర్మలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. 2026 లో శని గ్రహంలో అనేకమార్లు రాబోతున్నా. ముఖ్యంగా మార్చి, ఏప్రిల్లో తిరోగమనం చేయడమే కాకుండా.. అనేక కదలికలు చేయబోతోంది.
శని జరిపే కదలికల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి మార్చి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి.. అంతే కాకుండా కుండా ఖచ్చితంగా కలిసివచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అలాగే శని వల్ల ఏర్పడే యోగాల వల్ల ఈ క్రింది రాశుల వారికి రాశుల వారికి ఆర్థికంగా చాలా మేలు జరుగుతుంది అనుకోకుండా ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి..
వృషభ రాశి వారికి శని దేవుడు 11వ స్థానంలో ఉండబోతున్నాడు. దీనివల్ల వీరి ఆదాయం క్రమంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఆకస్మికంగా కూడా ధనం పెరిగే అవకాశాలు కనిపి స్తున్న చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా కలిసి రాబోతోంది అలాగే అనుకున్న పనుల్లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు.
మిథున రాశి వారికి పదవ స్థానంలో శని సంచారం వల్ల వృత్తి ఉద్యోగాలపరంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు భారీ లాభాలు చేకూర అనమే కాకుండా షేర్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం చాలా మంచిది.
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి ఈ సంచారం అనేక రకాలుగా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతంగా మారబోతోంది. అలాగే వీరికి ఈ సమయంలో సుఖసంతోషాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. సమాజంలో గౌరవం కూడా అద్భుతంగా లభించబోతోంది.
శని దేవుడి అనుగ్రహం కలకాలం ఉండాలంటే ప్రతి శనివారం నీలి లేదా నలుపు రంగు దుస్తులను ధరించాలని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా పేదలకు సహాయం చేయడం వల్ల శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. నిజాయితీని గౌరవించి ముందుకు సాగడం వల్ల శని అనుగ్రహం పొంది జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు పొందగలుగుతారు.