  • Shani budha Yuthi: 500 యేళ్ల తర్వాత శని, బుధ గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్..

Shani budha Yuthi: 500 యేళ్ల తర్వాత శని, బుధ గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్..

Shani budha Yuthi: 500 యేళ్ల  తర్వాత శని దేవుడు, బుధ గ్రహాలు కలిసి అరుదైన యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి.  శనిశ్వరుడు,  బుధుడు నేరు ఒకే మార్గంలో  సంచరిస్తారు. దీని వలన నాలుగు రాశులకు బంపర్ జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు. 

 
Shani budha Yuthi: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు క్రమం తప్పకుండా ఒక రాశి నుంచి వేరే రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. దీన వలన రాశుల వారికి అనుకోని అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తాయి. కొన్నిసార్లు అవి వక్ర మార్గంలో కదులుతుంటాయి.  ఈ వెనుకకు కదిలే ప్రక్రియను జ్యోతిషశాస్త్రంలో తిరోగమన చలనం అంటారు.నవంబర్ 28, 2025న, శని దేవుడు మీన రాశిలో వక్ర గమనం నుంచి తిరిగి ప్రత్యక్ష సంచారంలోకి రాబోతున్నాడు. అదేవిధంగా, నవంబర్ 17న, వృశ్చికంలో బుధుడు వక్ర మార్గం నుంచి మాములుగా సంచరించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారికి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

తులా రాశి. తులా రాశి వారి ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. కెరీర్ ఓ గాటిన పడుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. మీరు సంపన్న జీవితాన్ని గడపడానికి అవసరమైన నగదు పొందుతారు. అప్పులు తీరుస్తారు. కోర్టులో కేసులు నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.    

కుంభ రాశి.. కుంభ రాశి 10వ ఇంట్లో బుధుడు, శని వక్ర మార్గంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సమయంలో కుంభ రాశి కెరీర్ రాకెట్ స్పీడ్ లో పరుగులు పెడుతుంది. ఈ వ్యాపారానికి ఇదే అనుకూలమైన సమయం. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి  అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇంట్లో సంపద ఉంటుంది.  ఆర్థికంగా  లాభాలను అందుకుంటారు. నగదు ప్రవాహం స్థిరంగా ఉంటుంది. 

మిథున రాశి.. మిథున రాశి 6వ ఇంట్లో బుధుడు, 10 ఇంట్లో శని దేవుడు తిరోగమనంలో ఉన్నారు. అందు వలన మిథున రాశి వారు కెరీర్ పరంగా మరింత ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉన్న అడ్డంకులు తొలిగిపోతాయి. మీ కార్యాలయంలో నాయకత్వ స్థానానికి ఎదుగుతారు. మీకు కొత్త బాధ్యతలు అనుకోకుకండా వస్తాయి. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తోన్న కోరుకున్న ఉద్యోగం మీ సొంతం కాబోతుంది.  జీవితంలో ఇప్పటివరకు మీరు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు తొలిగిపోతాయి. మీకు స్నేహితుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. వివాహ జీవితంలో ఆనందం,  శాంతి పెరుగుతాయి. కుటుంబం నుండి వచ్చే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.  కుటుంబ సభ్యుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

మకర రాశి.. మకర రాశి వారికి శని దేవుడు 3 ఇంట్లో బుధుడు 11వ ఇంట్లో తిరోగమనంలో ఉంటారు. దీని కారణంగా మకర రాశి వారికి ఊహించని డబ్బు చేతికి అందుతుంది.  మీకు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు.  ఈ కాలంలో మీలో  ధైర్యం పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం మరింత  పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మీరు గందరగోళ నిర్ణయాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ ప్రయత్నాలన్నీ సక్సెస అవుతాయి. కుటుంబంలో గందరగోళం పరిష్కారమై సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుంది. పిల్లల ద్వారా ఆనందం పొందుతారు. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, పండితులు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహ గమనాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.   దీనిని జీ  న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.   

