Shani Dev Effect: దసరా నుంచి ఈ రాశుల వారిపై శనిదేవుడు చల్లని చూపులు.. ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..

Shani Dev Effect:  నవంబర్ 28న మీనరాశిలో శనిదేవుడు వక్రమార్గంలో ప్రయాణించనున్నాడు.  నవంబర్ 28న మీనరాశిలో శని సక్రమ మార్గంలో ప్రవేశిస్తాడు. వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో శనిదేవుడిని మందుడు అనే పేరు ఉంది. శనిదేవుడి మార్గ స్థానం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది.
కుంభ రాశి : శనిదేవుడికి ఇది  రాబోయే సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది.  కార్యాలయంలో మీకు పూర్తి మద్దతు లభించబోతుంది.  మీరు చేసే పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే  మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ పరిస్థితి బాగుంటుంది.

మిథున రాశి : శనీశ్వరుడు కదలిక వలన మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.  మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. మీరు వ్యాపారంలో గణనీయమైన లాభాలను ఆందుకుంటారు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారు మంచి అవకాశాలను పొందుతారు. 

కర్కాటక రాశి: శనిదేవుడు అనుగ్రహంతో వీరి అదృష్టం బంగారంలా ప్రకాశిస్తుంది. మీరు వృత్తిపరమైన కార్యకలాపాలలో సక్సెస్ అందుకుంటారు.   విద్యార్థులకు ఇది శుభ సమయం అని చెప్పాలి. ప్రత్యేక పరీక్షల్లో విజయం అందుకుంటారు.  ఈ సమయంలో మీ చిరకాల కోరికలలో ఒకటి నెరవేరుతుంది.

మేషరాశి:  శనీశ్వరుడు సంచారం కారణంగా మీరు ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండబోతున్నారు.  ఈ రాశి వారికి ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది.  మీకు మంచి ఉద్యోగం లభించబోతుంది.  కెరీర్‌లో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబ సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

గమనిక: ఈ వ్యాసం మతపరమైన సమాచారం, పండితులు, ఇతర మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ తెలుగు న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

