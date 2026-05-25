Shani Gocharam: శనిదేవుడు అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ 4 రాశుల వారి వివాహా యోగం, సొంతింటి కల సాకారం..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 25, 2026, 05:12 AM IST|Updated: May 25, 2026, 05:15 AM IST

Shanishwara Gocharam 2026: నవగ్రహాల్లో శని దేవుడిని  కర్మ ప్రదాతగా భావిస్తారు. అంతేకాదు న్యాయానికి అధిపతి గా పరిగణిస్తారు.  అందువల్ల శని దేవుడు ఒక రాశి నుండి మరొక రాశికి మారడం లేదా ఒక నక్షత్రం నుండి మరొక నక్షత్రంలోకి  మారడం వలన కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

 

Shani Dev Effect on 2026: శనీశ్వరుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి  నెమ్మదిగా కదులుతుంటాడు. అందుకే ఆయన్ని మంద గమనుడు అని పిలుస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, శనీశ్వరుడు మన కర్మలకు సాక్షిభూతం.  న్యాయానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల, అతను ఒక రాశి నుండి మరొక రాశికి మారడం లేదా ఒక నక్షత్రం  నుండి మరొక నక్షత్రంలోకి మారడం వలన అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపడం గ్యారంటీ. శనిదేవుడు ప్రస్తుతం రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలో సంచరిస్తున్నాడు. జూలై 2వ తేదీన, శనీశ్వరుడు గ్రహం రేవతి నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి ప్రవేశించబోతుంది. శనిదేవుడు నక్షత్ర మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. కొన్ని రాశుల వారికి  వృత్తితో పాటు  సంపద,ప్రతిష్ట గణనీయంగా పెరుగుతాయి. శని నక్షత్ర మార్పుతో ఏ రాశుల వారు విజయం వరించబోతుందో తెలుసుకుందాం.

 

మిథున రాశి: శనిదేవుడు నక్సత్ర మార్పు మిథున రాశి వారికి పూర్తిగా అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది.సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రజలు మీ సలహాలకు ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. విదేశీ ప్రయాణ యోగం లభించబోతుంది.  విదేశాలకు వెళ్లాలనునే వారికి ఇది అత్యంత శుభ సమయం. తమ వ్యాపారాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరించాలని కలలు కంటున్న వారు ఈ సమయంలో  శుభవార్తలు వింటారు.    కుటుంబ విభేదాలు సమసిపోతాయి. మీ తోబుట్టువుల నుండి మీకు పూర్తి సహాకారం లభిస్తుంది.త్వరలో వివాహా యోగం కలగబోతుంది. 

కుంభ రాశి: కుంభ రాశికి అధిపతి శనిదేవుడు. అందువల్ల, శని దేవుడు నక్షత్ర మార్పు కుంభ రాశి వారికి విజయాన్నితీసుకురాబోతుంది.  పనిలో సమస్యలు తొలిగిపోతాయి. మీ పనితీరుకు మీ సీనియర్లు,  బాస్ కూడా చాలా ముగ్ధులవుతారు. స్టాక్ మార్కెట్, ఆస్తి లేదా ఇతర రంగాలలో పెట్టిన  పాత పెట్టుబడుల వలన గణనీయమైన లాభాలను అందుకుంటారు. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం బలపడుతుంది. మీరు ఇద్దరూ కలిసి భవిష్యత్తు కోసం పెద్ద ప్రణాళికలు రచిస్తారు.  

మేష రాశి: శనిదేవుడు నక్షత్ర మార్పు మేష రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. మీరు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు.  మీ వృత్తిలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడం గ్యారంటీ. చేసే ఉద్యోగంలో  పదోన్నతికి అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోబోతున్నాయి. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకోవాలనే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. నెలలు లేదా యేళ్లుగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా  పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీ సొంతింటి కల నెరవేరడానికి ఇదే అనువైన సమయం. 

సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి, శనిదేవుడి నక్షత్ర మార్పు వలన గత కొన్నేళ్లుగా  కోర్టుల్లో నలిగిపోతున్న కేసులు పరిష్కారం కానున్నాయి.  శత్రువులపై విజయాన్ని అందుకుంటారు. భాగస్వామ్యంతో వ్యాపారం చేసేవారు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది.  ఉపశమనం కోసం మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీరు ఏదైనా దీర్ఘకాలిక కొనసాగుతున్న అనారోగ్యం నుండి బయటపడతారు. మీపై గతంలో ఉన్న  మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గుతుంది. వివాహాంతో పాటు సొంత కల సాకారమయ్యే సమయం ఆసన్నం కాబోతుంది. 

Disclaimer: ఇక్కడ మేము  అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని  చెప్పడం లేదు. గ్రహ గోచారంతో పాటు హిందూ పంచాంగాల ఆధారంగా పండితులు చెప్పిన అభిప్రాయాలనే మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. ఖచ్చితమైన  సమాచారం కొరకు దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని  సంప్రదించండి. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. 

