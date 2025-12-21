English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shani Dev: శని దేవుడికి అత్యంత ఇష్టమైన పుష్యమాసంలో ఇలా చేస్తే మీ కష్టాలన్ని పరార్..!

Shani Dev Blessings in Pushya Masam: శీతాకాలంలో వచ్చే పుష్య మాసం జపతపాదులు, ధ్యాన పారాయణలకు శ్రేష్ఠమైన మాసం. ఈ మాసంలో పితృదేవతలను పూజిస్తే దోషాలన్ని తొలగిపోతాయి. "పుష్య" అనే మాటకు పోషణ, శక్తి కలిగినది అని అర్థం. దీనిని ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణలతో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, గోవా, గుజరాత్ లలోకూడా అనుసరిస్తారు.
పుష్య మాసం ఆధ్యాత్మిక పరంగా విశిష్టమైంది.  కానీ వివాహాలు, గృహప్రవేశం, నిశ్చితార్థాలు మొదలైన కొన్ని రకాల కార్యాలకు ఆశుభకరమైన మాసంగా పరిగణిసతోంది జ్యోతిష శాస్త్రం.పుష్య పౌర్ణమి వేదాధ్యయనానికి చాలా విశిష్టమైనది. శ్రావణ పౌర్ణమి మొదలు పుష్య పౌర్ణమి వరకు వేదాలు, మంత్రాలు నేర్చుకోవడానికి అనువైన సమయమని పండితులు చెబుతున్న ఉవాచ.   

పుష్య మాసం శనీశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికరం. శని దేవుడు జన్మనక్షత్రం పుష్యమి. ఈ నెల రోజుల పాటు శనైశ్చరుణ్ని పూజించిన వారికి ఆయన మేలు కలిగిస్తాడని పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. జాతకంలో ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్న వారు ఈ మాసంలో రోజూ ఉదయానే కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని శనీశ్వరుణ్ణి భక్తితో ప్రార్ధించాలి. పౌర్ణమి రోజున తెల్లవారు జామునే లేచి శనికి తైలాభిషేకం చేయించి నవ్వులు దానమివ్వాలి. ఆ రోజు నువ్వులు, బెల్లం ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మీకు ఎలాంటి ఋణ బాధలుండవని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

పుష్యమాసం మొదటి పక్షం రోజులు శ్రీ మహా విష్ణువుని తులసీ దళాలతో పూజిస్తే మానసిక ప్రశాంత లభిస్తుంది. పుష్య సోమవారాల్లో శివుడిని మారేడు దళాలతో, ఆదివారం రోజున సూర్యుణ్ణి జిల్లేడు పూలతో పూజించడం అత్యంత శ్రేష్ఠం ముహూర్త చింతామణి చెబుతుంది. 

ఇక నవగ్రహ లేదా శని దేవుడికి సంబంధించిన దోషాలున్నవారు  నవగ్రహాలున్న ఆలయానికి వెళ్లి.. మూడు లేదా 9 ప్రదక్షిణలు చేయడం వలన జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఈ రోజు నల్ల బట్ట, నల్ల నువ్వులు, నూనెతో శనిదేవుడికి తైలాభిషేకం చేయండి. శని వారం పేద వాళ్ల బట్టలు లేదా ఆహారం దానం ఇస్తే శని దేవుడు తీక్షణ దృష్టి మీపై పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఆయన శుభదృష్టి వలన అనేక దోషాలు తొలిగిపోతాయి.   

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, అంతర్జాలం, జ్యోతిష్యులు ప్రస్తావించిన అంశాలనే మేము ఇక్కడ సమాచారంగా ఇచ్చాము.  ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

