  • Shani Dev - Kuja Yuti: శనిదేవుడు -కుజుడి అపూర్వ కలయిక.. ఈ రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..

Shani Dev - Kuja Yuti: శనిదేవుడు -కుజుడి అపూర్వ కలయిక.. ఈ రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..

Shani Dev - Kuja Yuti: జ్యోతిషశాస్త్రంలో, గ్రహాలు నిరంతరం  ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచరిస్తూ ఉంటాయి. అలా సంచరించడం వలన కొన్ని యోగాలుతో పాటు కొన్ని దృష్టి కోణాలు ఏర్పడుతుంటాయి. 

 
అలా డిసెంబర్ 9న జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడు, కుజుల ప్రత్యేక దృష్టి కోణంతో ఒక ప్రత్యేక యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో  శని దేవుడు, కుజుడు ఒకదానికొకటి సరిగ్గా 90 డిగ్రీల దూరంలో ఉంటారు. ఈ స్థానాన్ని శని-కుజుడు కేంద్ర దృష్టి యోగంగా సంభోదిస్తారు.  ఈ యోగం కారణంగా 5 రాశుల వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. 

వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చిక రాశి వారికి, కుజుడు, శని దేవుడు సంయోగం కెరీర్ పరంగా బాగా ఉంటుంది.  సామాజిక జీవితం రెండింటిలోనూ పురోగతిని తీసుకు రాబోతుంది.ఉద్యోగంలో  పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. సమాజంలో  గౌరవంతో పాటు మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. సీనియర్ల నుండి మద్దతు లభించబోతుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఈ సమయం అనారోగ్యం నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. కొత్త శక్తిని కూడగట్టుకుంటారు. 

మేష రాశి..  శనీశ్వరుడు, కుజుడు యొక్క ఈ కేంద్ర దృష్టి యోగం మేషరాశికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో మీ కెరీర్ పరుగులు పెడుతుంది. కొత్త అవకాశాల వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.  ప్రధాన ప్రాజెక్టులు అందుబాటులో వస్తాయి. ఆగిపోయిన  డబ్బు తిరిగి పొందవచ్చు. ప్రభుత్వ పదవులు లేదా నాయకత్వ పాత్రల్లోకి ఎదగాలనుకునే వారికి సమయం మరింత అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. 

మకర రాశి..  శని దేవుడు,  కుజుడు ఈ సంయోగం మకర రాశి వారిపై ఊహించని విధంగా శుభ ప్రభావాలను చూపుతుంది. కొత్త ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలు సాధ్యమే. కెరీర్ పరుగులు పెడుతుంది. పెద్ద పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉండబోతున్నాయి. శనిశ్వరుడు  మీ రాశికి  అధిపతి కాబట్టి ఈ సంయోగం ప్రభావం వలన మీ కెరీర్  మరింత శక్తివంతంగా ఉండబోతుంది. 

సింహ రాశి.. సింహరాశి వారికి శని దేవుడు, కుజుడు  ఈ యోగం కారణంగా ప్రత్యక్ష ప్రభావం ఎక్కువ ఉండబోతుంది.అది సంపద రూపంలో కనిపిస్తుంది. ఈ యోగం వలన  ఆదాయంలో ఆకస్మిక పెరుగుదల నమోదు  కాబోతుంది. పెట్టుబడులు మూలంగా రాబడి పెరగవచ్చు. ఆస్తి లేదా భూమి కొనుగోలుకు అవకాశం ఉంది. విదేశాల నుండి డబ్బు పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయం సంపదను కూడబెట్టుకోవడానికి ఆర్థిక భద్రతను పెంచడానికి శుభప్రదం అని చెప్పాలి.   

ధనుస్సు రాశి..  కుజుడు, శని దేవుడు సంయోగం కారణంగా  ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థికంగా  కావచ్చు. వ్యాపార పరంగా లాభాలను అందుకుంటారు. ఈ కాలంలో అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు విజయాన్నితీసుకురాబోతున్నాయి. పెద్ద, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఈ సంయోగం పాత సమస్యలను తొలగించి ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని తీసుకు రాబోతుంది. 

గమనిక.. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లో చెప్పబడిన అంశాలతో పాటు పండితులు చెప్పిన విసయాలనే మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. జీ న్యూస్ మీడియా దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

