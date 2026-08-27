Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ఈ రాశుల వారికీ 19 ఏళ్ల పాటు శని మహార్ధశ.. ఈ రాశులకు వారికీ పట్టిందల్లా బంగారమే..!

ఈ రాశుల వారికీ 19 ఏళ్ల పాటు శని మహార్ధశ.. ఈ రాశులకు వారికీ పట్టిందల్లా బంగారమే..!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:00 AM IST

Shani Dasha Mahardasha: శనిదేవి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అతను పుట్టిన సమయంలో నక్షత్రం ఆధారంగా ఈ దశ ప్రవేశిస్తుంది. ఆయా రాశుల వారికి వారి జనన సమయం ఆధారంగా వేర్వేరుగా ఉండబోతుంది. ఇక ఈ శని  మహర్ధశ కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కలుగబోతున్నాయి. అంతేకాదు ఇప్పటి వరకు వారు పడుతున్న అన్ని కష్టాలు పటాపంచలు కాబోతున్నట్టు గ్రహ గోచారం చెబుతున్న మాట. 

Shani Dev Effects1/7

శని దేవ్ ఎఫెక్ట్స్

Shani Dev Effects: శని దేవుడి మహాదశ ప్రభావాలు: శని మహాదశలో, ఒక వ్యక్తి అదృష్ట శక్తితో తాను కోరుకున్నవన్నీ పొందగలిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అంతేకాదు వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగబోతున్నాయి. ఇది కొన్ని రాశుల వారి జీవిత గమనాన్ని మార్చబోతుంది. శని దేవుడు కర్మ ప్రకారం ఫలితాలను ఇచ్చే గ్రహం. శని మహర్ధశలో ఒక వ్యక్తి అదృష్ట శక్తితో ప్రతి పనిలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి.

Shani Mahardasha 2/7

శని మహాదశ

శని మహాదశ..

శని మహాదశలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో బంగారు ఆభరణాలు, ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా  లభించనుంది. చాలా మందికి కెరీర్‌లో పదోన్నతి, జీతంలో పెరుగుదల వంటి ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయి.

Karkataka Rasi 3/7

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి..  మీ కుటుంబంలో శాంతి సామరస్యం ఉంటుంది.  విద్యార్థులకు ఇది శుభ సమయం అని చెప్పాలి. పెట్టుబడుల నుండి  లాభాలు పొందే సమయంగా ఉండనుంది.  అదృష్టం ఎల్లప్పుడూ మీ వెంటే ఉంటుంది.

Kumbha Rasi 4/7

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి.. 

కష్టపడి పనిచేసే వారికి మంచి లాభాలు లభించనున్నాయి. అనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఫ్యామిలీతో పాటు ఆఫీసులో  సంతోషంతో పాటు  శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి. మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

 

Vrushchika Rasi 5/7

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి..  ఈ సమయంలో  మీకు భారీ ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి. వ్యాపారంలో పురోభిభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. మీరు విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. మీకు వ్యాపారంలో పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా సాగుతుంది.  

Makara Rasi 6/7

మకర రాశి

మకర రాశి..  ఈ సమయంలో  మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తారు. మీకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లి విరుస్తుంది. మీరు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. మీ సంపద రెట్టింపు అవుతుంది.

 

Disclaimer 7/7

గమనిక

Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, గ్రహ గోచారాలు హిందూ మత నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఈ వార్తను  ఇవ్వబడింది. ఇదంత హిందూ ధర్మ శాస్త్ర ప్రకారం ఇచ్చిన విలువైన సమాచారం. ఈ విషయాన్ని జీ మీడియా న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.  

TAGS:
Shani Dev Gochar
Shani Mahardasha
Shani Gochar
shani dev in meena rasi
Shani dev transit
Rajayoga
Malavya Rajayoga
Malavya RajayogaAstrology
horoscope
Zodiac signs
Astrology

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Asian Games 2026: ఆసియా గేమ్స్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. భారత్‌ మ్యాచ్‌లు ఎప్పుడంటే?
2
3
4
5