  • Shani Dev Transit: శనిదేవుడి రాశిలో అరుదైన గ్రహ సంయోగం.. ఈ రాశి వారికి లక్ తో పాటు.. డబుల్ జాక్ పాట్..!

Shani Dev Transit: శనిదేవుడి రాశిలో అరుదైన గ్రహ సంయోగం.. ఈ రాశి వారికి లక్ తో పాటు.. డబుల్ జాక్ పాట్..!

Shani Dev Transit:శని దేవుడి రాశిలో అరుదైన గ్రహ సంయోగం కారణంగా ఈ రాశుల వారికి అదృష్టంతో పాటు డబుల్ జాక్‌పాట్ వరించ నుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు తమ రాశులను నిరంతరం మార్చుకుంటూ ఉంటాయి.  కొన్ని గ్రహాలు తొందరగా కదిలితే.. మరొకన్ని గ్రహాలు ఒక రాశి మరొక రాశిలోకి నిదానంగా కదులుతూ ఉంటాయి.  ఈ గ్రహాల కదలికలు ఆయా రాశులపై మంచి, చెడు ప్రభావాలను చూపుతుంటాయి.  ఇప్పుడు చాలా ప్రత్యేకమైన,  అరుదైన గ్రహ కలయిక ఏర్పడుతోంది. ఇది చాలా మంది రాశిలపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది. 
Shani Dev Transit 2026: శని దేవుడు  యొక్క సొంత రాశులైన మకరం,  కుంభరాశిలో ఐదు ప్రధాన గ్రహాల ఏకకాల ఉనికి వల్ల  బృహస్పతి ప్రభావం ఈ కలయికను మరింత శక్తివంతం చేస్తుంది. కుజుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడు, బుధుడు,  రాహువులు ప్రస్తుతం మకరం, కుంభరాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ గ్రహాలు బృహస్పతి అనుగ్రహాన్ని కూడా పొంది ఉన్నాయి.  ఈ ప్రత్యేక కలయిక మార్చి 2 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో చాలా మంది రాశివారు తమ జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు.   

శనీశ్వరుడి యొక్క సొంత రాశులైన మకరం, కుంభరాశిలో ఐదు ప్రధాన గ్రహాలు ఏకకాలంలో ఉండటం దేవ గురువు  బృహస్పతి ప్రభావం ఈ కలయికను మరింత శక్తివంతం చేస్తుంది. కుజుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడు, బుధుడు,  రాహువు గ్రహాలు  ప్రస్తుతం మకరంతో పాటు  కుంభరాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ గ్రహాలపై బృహస్పతి అపారమైన అనుగ్రహం ఉన్నాయి. ఈ ప్రత్యేక కలయిక మార్చి 2 వరకు కొనసాగుతుంది.

మకర రాశి: మకర రాశి వారు  ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. ప్రమోషన్లు, కొత్త ఆదాయ వనరులతో పాటు ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. వివాహా ప్రతిపాదనలు సఫలీకృతం అవుతాయి.

వృశ్చిక రాశి : ఈ అరుదైన గ్రహ సంయోగం వృశ్చిక రాశి వారి కెరీర్‌లో కీలక మలుపు తిప్పనుంది. కొత్త ఉద్యోగం, ప్రమోషన్ లేదా విదేశాల నుండి అవకాశాలు అందుకుంటారు. పెళ్లి ప్రతిపాదనలు సఫలమయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉంటుంది.

తులా రాశి: బృహస్పతి సహా ఆరు గ్రహాల ప్రభావం తులారాశిపై అధికంగా  ఉంది. ఇది కొత్త ఆదాయ వనరులను సృష్టిస్తుంది. ఇది మీ సామాజిక ప్రతిష్టను పెంచుతుంది. మీ పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తలు అందుకుంటారు. పనిలో బాధ్యతతో పాటు  అధికారం పెరుగుతుంది. అదే విధంగా మీరు వ్యాపారంలో కూడా పురోగతి సాధిస్తారు.

మిథున రాశి: మిథునరాశి వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మంచి ఉద్యోగావకాశాలు రావచ్చు. విదేశాలలో సంబంధం లేదా వివాహం జరిగే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. మీ ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కరించబడతాయి.

వృషభ రాశి : ఈ అరుదైన యోగం వల్ల వృషభ రాశి వారికి శుభ యోగం కలుగబోతుంది. ఇల్లు, వాహనం, ఆస్తికి సంబంధించిన ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. మీరు మీ ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో పురోగతిని సాధిస్తారు. మీ తండ్రి నుండి ప్రయోజనాలు లేదా ఆస్తి పొందే అవకాశం ఉంది. పిల్లల ఆనందంతో పాటు కుటుంబ సమతుల్యత సాధిస్తారు. 

మేష రాశి: మేషరాశి వారికి ఈ యోగం కర్మ, లాభ గృహాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. దీంతో పాటు పదోన్నతి, సానుకూల వృత్తిపరమైన మార్పులతో పాటు  ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు సంబంధించిన అవకాశాలు పొందుతారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగు తపడుతుంది.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్యులు, పంచాంగాలు, విశ్వాసాలు లేదా మత గ్రంథాలతో పాటు  వంటి వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.

