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Shani Dev Retrograde: జూలైలో శని దేవుడి వక్ర గమనం.. ఈ రాశులకు అన్ని శుభాలే.. సొంతింటి యోగం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 21, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:38 AM IST

జూలైలో శనిదేవుడి వక్రగమనం: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, శని దేవుడు న్యాయానికి, ధర్మానికి అధిపతి. అంతేకాదు మనుషుల చేసే కర్మల ఆధారంగా వారికి శుభాలను ఇస్తాడు. అదే సమయంలో దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించే వారికి శిక్షలు కూడా వేయడంలో శనిదేవుడు ముందు వరసలో ఉంటారు. శనీశ్వరుడికి తన పర అనే బేధం లేదు. ఇక  2026 జూలైలో శని దేవుడు తన మార్గాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. దీని వలన కొన్ని రాశుల  కష్టాలకు ఇక చెక్ పడినట్టే..

Shani Dev Retrograde Effect 20261/7

శని దేవుడి వక్రగతి 2026 ప్రభావం

శని దేవుడి వక్రగతి 2026 ప్రభావం: వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం, న్యాయానికి అధిపతి అయిన శనీశ్వరుడు అందరికీ వారి కర్మ ఫలాలను అనుసరించి వారికి తగ్గట్టు ఫలితాలను ఇస్తుంటారు.  జూలై చివరి వారంలో తన వక్రగతి గమనాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రస్తుతం మీన రాశిలో ఉన్న దేవుడు.. 2026 జూలై 27న అదే రాశిలో తన వక్రగతి గమనంలో సాగనుంది.  అంతేకాదు  ఈ యేడాది 11 డిసెంబర్  2026 అదే స్థితిలో కొనసాగుతాడు. శనిదేవుడి వక్రగతి ప్రభావం వల్ల కొంతమంది అదృష్టం మారబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. 

 

Shani Dev Retrograde 2/7

శనిదేవుడి వక్రగతి ప్రభావం..

శనిదేవుడి వక్రగతి ప్రభావం..

శని వక్రగతి గమనం 12 రాశుల మీద కనిపిస్తుంది. అయితే, ఈ యేడాది చివరి వరకు, నాలుగు రాశుల వారు తమ కర్మఫలాల వల్ల సుఖవంతమైన జీవితాన్ని గడపబోతున్నట్టు శని గోచారం చెబుతున్న మాట. ఇంతకీ శని వక్రగతి వల్ల అదృష్టం పట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.

Vrushchika Rasi 3/7

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి.. 

శని వక్రగతి ఫలితంగా, వృశ్చిక రాశి వారి జీవితంలో ఎన్నో ఏళ్ల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. పోటీ పరీక్షల్లో పాల్గోన విద్యార్ధులు విజయం సాధిస్తారు. గత కొంత కాలంగా వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులు ఈ సమయంలో పెళ్లి కుదరవచ్చు.  ఈ కాలంలో, వృశ్చిక రాశి వారికి సంతోషాన్నిచ్చే  వార్త వింటారు. జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. జీవితంలోని ప్రతి అంశంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది. గత కొంత కాలంగా మిమ్మల్ని వెంటాడిన అనారోగ్య సమస్యలు తొలిగిపోనున్నాయి. సంవత్సరాంతం వరకు శని మీ రాశిలో ఉన్నందున, మీరు అడుగుపెట్టిన ప్రతిచోటా విజయం సాధిస్తారు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి రాబడి లభిస్తుంది.

Meena Rasi 4/7

మీన రాశి

మీన రాశి.. 

మీన రాశి సొంత రాశిలో శని వక్ర సంచారం మీన రాశి వారి వ్యక్తిత్వంలో గొప్ప మార్పును తీసుకురాబోతుంది. ఈ కాలంలో, పనిలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.  ఉన్నత పదవిని చేపట్టే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారస్తులు కొత్త వ్యక్తులను కలుస్తారు. పెట్టుబడుల మూలంగా భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. జీవితంలోని ప్రతి అంశంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఎన్నో మంచి ఫలితాలను అనుభవిస్తారు. మీ జీవితంలో ఇదో  గోల్డెన్ పీరియడ్. 

Vrushabha Rasi 5/7

వృషభ రాశి.

వృషభ రాశి.. 

శని వక్ర గమనం వల్ల వృషభ రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. అదృష్టం, కర్మ స్థానంలో శని వక్రగతి ఈ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో, మీ చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. మీరు గతంలో పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుకుంటారు. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికి ఇది మంచి తరుణం. ఆ సమయంలో ఈ రాశుల వారికీ సమాజంలో కీర్తి, పలుకుబడి పెరుగుతాయి. సొంతింటి యోగం కలగనుంది. 

Makara Rasi 6/7

మకర రాశి

మకర రాశి.. 

శనిదేవుడి సంచారం మకర రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఇది మీ పనితీరును మెరుగుపరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మీకు వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభించనున్నాయి. మీ వ్యాపారాన్ని కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లాలనే మీ కల నెరవేరుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన డబ్బు మీ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. శనిదేవుడి  ప్రభావం వల్ల, మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మీకు మన:శాంతి లభిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మీ ఇమేజ్ పెరుగుతుంది.

Disclaimer7/7

గమనిక

గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు,  సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.అంతేకాదు ఆయా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా మారుతూ ఉంటుంది.  జీ న్యూస్ ఈ వార్తను  ధృవీకరించడం లేదు. 

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