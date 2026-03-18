Shani Dev Transit 2026: మీనరాశిలోకి శనిదేవుడి ప్రవేశం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇకపై అన్ని శుభాలే.. డబ్బే డబ్బు..

Shani Dev Gochar 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో, శని దేవుడు కర్మ ప్రదాత అంతేకాదు న్యాయానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. మార్చి 21న, శనీశ్వరుడు  తన సంచారంలో ఒక ముఖ్యమైన మార్పును తీసుకురాబోతోంది, దీని ప్రభావం అనేక రాశులపై ఉండనుంది. ప్రస్తుతం, శనిదేవుడు.. దేవు గురువు బృహస్పతి రాశి అయిన మీనరాశిలోకి ప్రవేశించ బోతుంది. దీంతో మూడు రాశులపై శని దేవుడి అశుభ దృష్టి పూర్తిగా తొలిగిపోతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. 
Shani Dev Nakshatra Gocharam 2026: శనిదేవుడి సంచారం ఉత్తరాభాద్రా నక్షత్రం యొక్క రెండవ పాదంలో ఉంది. శనీశ్వరుడి సంచారంలోని ఈ మార్పులు చేర్పులు ఈ రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలను సూచిస్తుంది. కానీ ఈ ప్రభావం వ్యక్తిగత జాతకాలను బట్టి మారవచ్చన్నారు. శని దేవుడి సంచారం కారణంగా ఏ రాశుల వారు తమ జీవితాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతుంది.  నవగ్రహాల్లో శని దేవుడు చాలా నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహం. అందుకే ఈయన్ని మంద గమనుడు. లేదా మందుడు అని కూడా పిలుస్తారు. శనీశ్వరుడు ఒక రాశిలో సుమారు రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉంటాడు. 

జ్యోతిష్య శాస్త్ర గణన ప్రకారం, శనిదేవుడు ప్రస్తుతం మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.  మార్చి 21న ఉత్తరాభద్ర 3వ పాదంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి శనిగా పరిగణించబడుతుంది. శనీశ్వరుడు  ఏప్రిల్ 17 వరకు ఉత్తరాభద్రా నక్షత్రంలోని 3వ పాదంలో సంచారం చేస్తాడు. ఈ సమయంలో, శని దేవుడు అస్తంగత స్థితిలో ఉంటాడు.  దీని కారణంగా దాని ప్రభావం మరింత గణనీయంగా ఉంటుంది.

ధనుస్సు రాశి: శనీశ్వరుడి నక్షత్రంలో మార్పు ఈ రాశి వారికి మంచి పెట్టుబడి అవకాశాలను తీసుకు రాబోతుంది. ధనుస్సు రాశి వారికి, శని నాలుగవ ఇంట్లో శని దేవుడు ఉన్నాడు. మీ ఆదాయ ప్రభావం స్థిరంగా ఉంటుంది. శనిదేవుడి యొక్క ఈ మార్పు వ్యాపారంలోని అడ్డంకులను తొలగించగలదు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.   మీ తల్లి ఆరోగ్యం గతంలో కంటే  మెరుగుపడవచ్చు. ఉద్యోగులు భారీగా ప్రయోజనం పొందుతారు.  వారు కోరుకున్న చోటికి బదిలీ కావచ్చు.  

మేష రాశి: శనిదేవుడి సంచారంలో రాబోయే ఈ మార్పు మేష రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం, మేష రాశి వారికి శనిదేవుడు 12వ ఇంట్లో ఉంది. ఏల్నాటి శని ప్రభావం యెక్క మొదటి దశ కొనసాగుతోంది. ఈ మార్పు ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగించవచ్చు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తగ్గబోతున్నాయి. అంతేకాదు ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలు ఏర్పడవచ్చు. అప్పుల నుండి విముక్తి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

సింహ రాశి: శనిదేవుడి నక్షత్రంలో మార్పు  సింహ రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సింహ రాశి వారికి, ఒడిదుడుకుల ఇల్లుగా పరిగణించబడే ఎనిమిదవ ఇంట్లో శనీశ్వరుడు సంచరిస్తున్నాడు.  కానీ పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగుపడవచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో లాభాల సూచనలు కనిపిస్తాయి. మీకు కుటుంబానికి సంబంధించిన శుభవార్త అందవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే అవకాశం ఉంది.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, గ్రహ గోచారాలు హిందూ మత నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది.  దీనికి హిందూ ధర్మ శాస్త్ర ప్రకారం ఇచ్చిన సమాచారం. ఈ విషయాన్ని జీ మీడియా న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.  

Shani Dev Gochar shani dev in meena rasi Shani dev transit Rajayoga Malavya Rajayoga Malavya RajayogaAstrology horoscope Zodiac signs Astrology

