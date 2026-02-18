English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Shani Dev Vakri 2026: మార్చి 13న అస్తమించబోతున్న శని.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్‌ జాక్‌పాట్‌!

Shani Dev Vakri 2026: మార్చి 13న అస్తమించబోతున్న శని.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్‌ జాక్‌పాట్‌!

Shani Dev Vakri 2026 Telugu: శని గ్రహం మార్చి 13వ తేదిన అస్తమించబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఎప్పుడు లభించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఊహించని లాభాలు కలుగబోతున్నాయి. 

Shani Dev Vakri 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎంతో శక్తివంతంగా గ్రహంగా పరిగణించే శని మార్చి 13వ తేదిన శుక్రవారం సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో అస్తమించబోతోంది. మళ్లీ ఈ గ్రహం ఏప్రిల్‌ 22వ తేది బుధవారం ఉదయం పూట సక్రమమార్గంలోకి వస్తుంది అప్పటి వరకు కొన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. 
 
ముఖ్యంగా శని గ్రహం అస్తమించడం వల్ల 4 రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయంలో కఠిన సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో, ఈ సమయంలో ఊహించని మార్పులు పొందే రాశులవారి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

మీన రాశివారికి శని గ్రహం అస్తమించడం వల్ల వీరికి సమస్యలు పూర్తిగా తగ్గుతాయి. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. వీరు తప్పకుండా కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. అలాగే సామాజికంగా కూడా ఊహించని గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే భాగస్వామ్యుల నుంచి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు వైవాహిక జీవితంలో ఒత్తిడి కూడా విపరీతంగా తగ్గుతుంది.  

శని ప్రభావంతో సింహ రాశివారికి కూడా సానుకూలత విపరీతంగా వస్తుంది. అలాగే వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. కెరీర్‌ పరంగా అనేక రకాల ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. దీంతో పాటు సామాజికంగా ఊహించని స్థాయిలో ఇమేజ్‌ పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో అనేక రకాల సమస్యలు పూర్తిగా తగ్గుతాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాల్లో ఆదాయం కూడా పూర్తిగా తగ్గుతుంది.  

ధనుస్సు రాశివారికి శని పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌ చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో అనేక రకాల సానుకూల మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు వీరికి భౌతిక సుఖాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలుగుతాయయి. జీవితంలో కొత్త లక్ష్యాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.   

కుంభ రాశివారికి కూడా శని అస్తమించడం వల్ల కొత్త ఆదాయ మార్గాలు వస్తాయి. వీరికి అకస్మాత్తుగా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చాలా లాభసాటిగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా గణనీయమైన లాభాలు కూడా ఆర్జించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తుంది. దీంతో పాటు మీడియా రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు విపరీతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.   

