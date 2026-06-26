/Shani Dev: శని దేవునికి ఇష్టమైన ఆ 3 రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ ధన లాభాలే!

Shani Dev's Favorite Zodiac Signs: శక్తివంతమైన శనికి ఇష్టమైన కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ అద్భుతమైన ధన లాభాలను అందిస్తూ ఉంటాడు. ఆర్థికంగా మేలు చేయడమే కాకుండా.. వృత్తిపరంగా ఊహించని ధన లాభాలను కలిగిస్తూ ఉంటాడు.. ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది..
Shani Dev's Favorite Zodiac Signs Telugu News: న్యాయానికి అధిపతిగా పరిగణించే శని గ్రహం ప్రతి వ్యక్తికి వారి కర్మల అనుసారంగా ఫలితాలను అందిస్తూ ఉంటాడు. మంచి పనులు చేసే వారికి మంచి ఫలితాలను అందించి.. చెడు పనులు నిమగ్నమైన వారికి చెడు ఫలితాలను అందించే శిక్షిస్తూ ఉంటాడు.. ప్రతి వ్యక్తి తమ జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా ఏలినాటి శనికి తప్పకుండా గురవ్వాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీనరాశిలో సంచార దశలో ఉంది..
ఇప్పటికే శని మీన రాశిలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా.. మేష రాశి వారికి ఏలినాటి శని ప్రభావం ప్రారంభమైంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో తప్పకుండా మేష రాశి వారి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే.. శని ప్రభావానికి గురైతే.. ఈ సమయంలో మానసిక సమస్యలతో పాటు ఎన్నో రకాల ఆర్థికపరమైన సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అంతే కాకుండా వ్యాపారాల్లో తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని దేవుని కొన్ని రాశుల వారిని ఎంతగానో ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. ఆయా రాశుల వారిపై ఎల్లప్పుడూ శుభ ప్రభావాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారిపై ఎల్లప్పుడూ ఊహించని శుభ ప్రభావాన్ని చూపుతాడు. ఆ రాశుల వారు ఎల్లప్పుడూ అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందగలుగుతారు..
తులా రాశి వారిపై ఎల్లప్పుడూ శని ప్రభావం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రాశి వారు తప్పకుండా అద్భుతమైన ధనాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆలోచనత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని జీవితంలో ముందుకు సాగుతారు. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగాల్లో అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా న్యాయపరమైన చిక్కులు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే కీర్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది..
మకర రాశి వారికి కూడా ఎల్లప్పుడూ శని అనుగ్రహం లభిస్తూ ఉంటుంది. వీరికి కూడా కర్మలను బట్టి ఫలితాలను అందిస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఈ రాశి వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం ఉంటుంది. లో కష్టాలతో పాటు శ్రమలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. 30 ఏళ్ల తర్వాత మాత్రం వీరికి అంతా శుభంగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశులు జన్మించిన వారు లక్ష్యాల పట్ల స్థిరంగా ఉంటారు. కార్యక్రమము సంపాదనతో పాటు గౌరవాన్ని పొందుతారు..
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో సర్వశక్తులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. శని శక్తివంతమైన ప్రభావంతో ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఆలోచనకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని.. జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే అలాగే సాంకేతిక పరిశోధనా రంగాల్లో పనిచేసే వారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి..