Shani Dhaiya 2026: శని ధైయా ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 2 రాశులకు 2026 కష్టాలమయం..!

Shani Dhaiya 2026 Effects 2 Signs Badly: శని ధైయా వల్ల వచ్చే ఏడాది రెండు రాశులకు కష్టాల సమయం. జ్యోతిష్యుల ప్రకారం ఈ రాశిలో ఉన్న వారికి అష్ట కష్టాలు తప్పవు. ప్రస్తుతం శని మీనరాశిలో ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ రాశిలో సాడే సాతి కూడా కొనసాగుతుంది. అయితే మళ్లీ అదే రాశిలో శని దేవుడు తిరోగమనం చెందుతాడు. ఈ 2026 లో శని ధైయా ఎఫెక్ట్ వల్ల 2 రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది.
 
1 /5

 శని శుభ ఆశీస్సులు ఉంటే ఏ కష్టాల నుంచి అయినా గట్టెక్కవచ్చు. అయితే శని అశుభ దృష్టి ఉన్నప్పుడు కష్టాల పాలవ్వడం ఖాయం. మరికొన్ని రోజుల్లోనే కొత్త సంవత్సరం వచ్చేస్తుంది. 2026 లో శని ధైయా వల్ల రెండు రాశులకు కష్టాలు తప్పవు.  

2 /5

 ప్రస్తుతం మీన రాశిలో ఉన్న శని గ్రహం మళ్లీ అదే రాశిలో తిరోగమనం చెందుతుంది. 2026 లో ఇది జరగబోతుంది. దీని ఎఫెక్ట్ ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకాదు ఆ రాశిలో ప్రత్యక్షంగా ఉదయిస్తాడు. కాబట్టి వీరికి జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి.  

3 /5

 ధనస్సు రాశి..  శని ధైయా ప్రభావం వల్ల ధనస్సు రాశి వారిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. జీవితంలో అనుకోని విపత్తులు ఎదురవుతాయి. ప్రధానంగా ఆరోగ్యం పై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. కొత్త కష్టాలు వచ్చి పడే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పాలవుతారు.

4 /5

 శని ధైయా వల్ల ఈ రాశుల వారు కెరీర్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఉద్యోగం మారాల్సిన ఉద్దేశం ఉన్నవారు. ఆ పనిచేయకుండా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యత కూడా తగ్గుతుంది. ఎంతైనా కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి.   

5 /5

 సింహరాశి..  సింహరాశి కూడా 2026 లో అనుకోని సమస్యలు వచ్చి పడతాయి. ఈ రాశి ఎక్కువ ప్రభావం పడుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలు తీవ్ర ప్రభావం ఎక్కువ అవుతుంది. అనుకోని అవంతరాలు వచ్చి పడతాయి. ఆర్థిక విషయాలు ఎంతైనా జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

Shani Dhaiya 2026 Shani Dhaiya Effects Saturn Retrograde 2026 Zodiac Signs Bad Time Saturn Effects On Health

