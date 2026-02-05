Shani Dhaiya Lucky Rashi: శని శుభ దృష్టి ఉంటే స్వర్ణ యుగమే అంటారు. అదే శని అశుభ దృష్టి ఉంటే మాత్రం కష్టాల కాలం. ఏ పని చేసినా కలిసి రాదు. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది. వ్యాపారాల్లో కూడా నష్టం తప్పదు. శనిధైయ అంటే రెండున్నరేళ్లపాటు వేధిస్తుంది. సాధారణంగా శని చంద్రుడి స్థానం నుంచి నాలుగు లేదా ఎనిమిదో ఇంట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ శనిధైయ ఏర్పడుతుంది. తద్వారా మెంటల్ స్ట్రెస్ కూడా పెరుగుతుంది. ఈ శనిధైయ రేపటితో ముగియనున్న రెండు రాశులు ఉన్నాయి. వీటికి స్వర్ణ కాలం కూడా ప్రారంభం కానుంది.
ఇక శని సాడేసాతి అయితే ఏకంగా ఏడున్నర ఏళ్లపాటు వేధించక తప్పదు. దీని వల్ల కూడా ఎమోషనల్ లైఫ్ అనేది తీవ్రం ప్రభావం చూపుతుంది. ఒత్తిడి ఎక్కువవుతుంది. ఓపిక కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా ఈ శని అశుభదృష్టి మన కర్మల వల్ల ఏర్పడుతుంది. అయితే రేపటితో శనిధైయ వదిలిపోయి రెండు రాశులకు స్వర్ణ యుగం ప్రారంభం అవుతుంది.
శనధైయ, శని సాడేసాతి రెండు మన మానసిక ప్రభావం పై తీవ్రంగా ఉండటంతో పాటు ఆర్థిక నష్టం.. ఏ పని చేసినా కలిసి రాకపోవడం. వ్యాపారంలో నష్టాలు, ఇంట్లో తరచూ గొడవలు ఇలా మన కర్మలను బట్టి ఫలితాలను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. అయితే శని వెళ్లేటప్పుడు కూడా శుభాలు చేసి వెళ్తాడు. ఈ నేపథ్యంలో రేపటితో శనిధైయ వదిలిపోయి, స్వర్ణ యుగం ప్రారంభమయ్యే రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
సింహరాశి.. రేపటితో శనిధైయ వదిలిపోయి సింహరాశి వారికి అదృష్ట కాలం కలిసి వస్తుంది. ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త కూడా వీరికి ఆనందం కలిగిస్తుంది. కొత్త ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారతారు. వ్యాపారాల్లో కూడా భారీ లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది. ఇల్లు, కార్లు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు విదేశీ ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి.
ధనస్సు రాశి.. శనిధైయ వల్ల ధనస్సు రాశి వారికి కూడా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. విజయాలు వరిస్తాయి. ప్రతి పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త ప్రమోషన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించిన అవి బాగా కలిసి వచ్చి స్వర్ణ కాలం ప్రారంభం అవుతుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)