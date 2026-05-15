Shani Jayanti 2026: శని జయంతి.. రేపు తప్పకుండా పాటించాల్సిన రహస్యమైన పరిహరాలు ఏమిటంటే..?

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 15, 2026, 04:17 PM IST|Updated: May 15, 2026, 04:24 PM IST

Shanidev puja and tradition: శనిజయంతి రోజున అమావాస్య కూడా కలిసి రావడంను చాలా విశేషమని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజున కొన్ని పరాహరాలు పాటిస్తే అన్ని రకాల శనీపీడలు దూరమౌతాయి.
 

shani amavasya:1/5

 జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం నవ గ్రహాలలో శని భగవానుడు అత్యంత శక్తివంతమైన వాడు. ఆయన్ను కర్మ ప్రభువు అంటారు. సూర్యుడు, ఛాయదేవీల సంతానం, శనీ దేవుడు మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి మాత్రం ఫలితాలు ఇస్తారు. అందుకు ఎప్పుడు సత్కర్మలు చేయాలని , అధర్మంకు దూరంగా ఉండాలని పండితులు చెబుంటారు. అయితే మనం వైశాఖ మాసం మే 16న శని జయంతిని జరుపుకుంటారు. ఈ సారి శని జయంతి అమావాస్యతో పాటు,  శని వారం భరణి నక్షత్రంరావడంను చాలా విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజున కొన్ని పూజలు, వ్రతాలు, రెమిడీలు పాటిస్తే శని పీడల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

shani puja:2/5

చాలా మంది జీవింలో అర్దాష్టమ, అష్టమ, సాడేసాతి పీడలతో బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి ఇదిచాలా అనుకూలమైన రోజు. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి స్నానం చేసి, శుచిగా దుస్తులు వేసుకొవాలి. శనిదేవుడి అనుగ్రహం కోసం తైలాభిషేకం, నువ్వులతో నవగ్రహాలలో ఉండే శనిదేవుడి విగ్రహం మీద పండితులు చెప్పిన ప్రకారం పూజించుకొవాలి.  

shani dev puja:3/5

నల్లని బట్ట, మొలలు, ఇనుప వస్తువులు, ఉప్పులను దానంగా ఇవ్వాలి. అంతే కాకుండా నల్లని గొడుగు, చెప్పులు దానంగా ఇస్తే మంచిదంటారు. ఈ రోజున నల్లని శునకాలు, కాకులు, ఆవులు, నల్లని చీమలు మొదలైన వాటిని యథా శక్తి ప్రకారం ఏదైన అవి తినే ఆహారం ఇవ్వాలి.  

shani jayanti festival:4/5

అంతే కాకుండా శనిదేవుడి అనుగ్రహం కోసం రావి చెట్టు, ఔదుంబర చెట్టు కింద నెయ్యిదీపంను వెలిగించాలి. ఈవిధంగా చేస్తే శనిదోషలు ఉండవు. నల్లని వస్త్రాలు వేసుకుని పూజించుకొవాలి. వెంకటేశ్వర స్వామి, పరమేశ్వరుడు, హనుమంతుడు మొదలైన దేవతల్ని కూడా  ఈరోజు పూజించుకుంటే చాలా మంచిది.  

shani dev puja remedies:5/5

హనుమాన్ ను భక్తితో పూజించుకునేవారికి శనీపీడలు ఉండవంటారు. సిందూరంతో పూజలు, తమల పాకుల మాలలను సమర్పించిన కూడా శనిపీడలు ఉండవు. ముఖ్యంగా అమావాస్య కూడా కలిసి రావడంతో చనిపోయిన  పూర్వీకులకు శ్రాద్దకర్మాదికాలు చేయాలి. భక్తితో వారిని గుర్తు చేసుకుని వారికి ఇష్టమైన పదార్థాలు, వస్తువుల్ని పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి. నదీస్నానం అత్యంత పుణ్యప్రదమని చెప్తారు.

Gold Operation: 1991లో భారతదేశం ఏం చేసింది..? 47 వేల కిలోల బంగారం తాకట్టు ఎందుకు?

