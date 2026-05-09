Shani Jayanti 2026: 15 ఏళ్ల తర్వాత అద్భుతం.. శని జయంతితో ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 09, 2026, 10:14 AM IST|Updated: May 09, 2026, 10:14 AM IST

Shani Jayanti Impact On Zodiac: శని జయంతి ప్రభావంతో మే 16వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. 

తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఈ శని జయంతి రోజున అమావాస్య తిథి ప్రభావం రోజంతా ఉంటుంది. సాయంకాల చంద్రుడు రాత్రి సమయంలో తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు. వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శనిజయంతి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా కొంతకాలంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలు అందిస్తుంది. అలాగే నిలిచిపోయిన డబ్బు కూడా ఎలాగైనా తిరిగి పొందే అవకాశాలున్నాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడి వారి నుంచి అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబ వాతావరణము కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడుతుంది.

మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా పనికి తగ్గ ప్రశంసలు లభించి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు కొత్త బాధ్యతలు పొందడమే కాకుండా అద్భుతమైన పదోన్నతులు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ఉద్యోగాల కోసం ఎప్పటినుంచో ఆలోచిస్తున్న వారికి మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్ లెటర్స్ కూడా పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు క్రమంగా బలపడే అవకాశాలున్నాయి.

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎన్నో సమస్యల నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగించబోతోంది. శని ప్రభావంతో నిలిచిపోయిన పనుల్లో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా సానుకూలమైన వార్తలు కూడా వింటారు. ఓటు చేతుల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో తప్పకుండా పరిష్కారం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు పై ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపార పద్ధతుల్లో మార్పులు రావడం వల్ల రాబడులు కూడా పెరుగుతాయి.

శని ప్రభావంతో ధనస్సు రాశి వారికి అదృష్టం అనుకూలంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు నిలిచిపోయిన అనేక రకాల పనులు ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. అలాగే ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు పెరిగి సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభించబోతోంది.

