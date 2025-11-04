Shani Mahardasha: 2026లో శని దేవుడి అద్భుతమైన అడుగు.. 3 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..

Shani Mahardasha 2026: 2026లో శని దేవుడు అద్భుతమైన అడుగుతో 3 రాశుల వారి జీవితాలు బంగారు మయం కాబోతున్నాయి. కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా వీరికి సంపద లభిస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో, శని మహాత్మును కర్మ ప్రదాతగా అభివర్ణిస్తారు. ప్రజల మంచి, చెడు ఫలితాల ప్రకారం ఇచ్చే న్యాయ దేవుడు అని చెబుతారు. కొత్త యేడాదిలో కొంతమంది జీవితాలు బంగారు మయం కాబోతున్నాయి.
Shani Mahardasha 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, శని దేవుడు న్యాయానికి అధిదేవత. శనిదేవుడు తానున్న నక్షత్రం నుంచి మరొక నక్షత్రంలో మకర సంక్రాంతి తర్వాత మారుతాడు. ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రానికి అధిపతి అయిన శనిదేవుడు తన సొంత నక్షత్రంలోకి మే 17, 2026 వరకు అక్కడే సంచరిస్తాడు.
కన్య రాశి.. 2026లో శనిదేవుడు సంచారము వలన కన్య రాశి వారికి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. వృత్తి నిపుణులు పదోన్నతితో పాటు కొత్త బాధ్యతలను చేపడతారు. వ్యాపారంలో అదృష్టం వలన గతంలో కంటే మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. కుటుంబ ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభ కార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి.. శనిదేవుడు నక్షత్ర సంచారము వలన ఈ రాశుల వారి జీవితాలలో అన్ని దిశల నుండి శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. అవివాహితులకు ఈ యేడాది వివాహ యోగం ఉంటుంది. వివాహిత వ్యక్తుల జీవితాలలో పిల్లల ఆనందాన్ని అందుకుంటారు. శని మహాదశ ప్రభావం కారణంగా గతంలో కంటే మీ ఆర్ధిక పరిస్థితి మరింత మెరుగ్గా మారబోతుంది.
వృషభ రాశి.. ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలో శనిదేవుడు గోచార ఫలితం ఆధారంగా 12 రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించనున్నాడు. అయితే, ఈ మూడు రాశుల వారికి ఇది ఒక స్వర్ణ యుగం అని చెప్పాలి. ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలో శని సంచారము ఈ రాశుల వారికి అన్ని రకాలుగా మేలు చేయబోతుంది. ఈ సమయంలో, మీ చిరకాల కల నెరవేరుతుంది. ఆదాయ వనరులు పెరిగుతాయి. జీవితంలో సుఖాలు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. మీరు మీ కుటుంబంతో చిరస్మరణీయ క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిషులు, పంచాంగాలు, మత విశ్వాసాలు హిందూ సనాతన మత గ్రంథాలైన ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువులో పేర్కొనబడిన అంశాలనే మాత్రమే ప్రస్తావించాము. ZEE న్యూస్ దీన్ని ధృవీకరించడం లేదు.