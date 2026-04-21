Shani Transit 2026 Impact: శని గమన మార్పు ప్రారంభం.. వాళ్లకు ఉపశమనం..ఈ 2 రాశుల వారికి మాత్రం కష్టకాలమా?

Shani transit 2026: జ్యోతిషశాస్త్రంలో శని గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. శని దేవుడిని కర్మఫల దాత అని పిలుస్తారు. అంటే మనం చేసిన పనుల ఆధారంగా ఫలితాలు ఇస్తాడని నమ్మకం. అందుకే శని గమన మార్పులు జరిగే సమయంలో చాలా మంది జాగ్రత్తగా ఉంటారు. తాజాగా శని గ్రహం రాశి మార్పు గురించి ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం బయటకు వచ్చింది.
ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. అయితే భవిష్యత్తులో శని మేష రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రెండు రాశులపై “శని ఢయ్య” ప్రారంభమవుతుందని చెబుతున్నారు.
మేష రాశిలోకి శని ప్రవేశించిన తర్వాత కన్య రాశి, మకర రాశి వారికి శని ఢయ్య ప్రభావం మొదలవుతుంది. ఈ సమయంలో వారి జీవితంలో కొన్ని ఇబ్బందులు రావచ్చు. పనుల్లో ఆలస్యం, ఆర్థిక సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడి వంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై కూడా జాగ్రత్త అవసరం. చిన్న సమస్యలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా చూసుకోవాలి.
అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఇదే విధంగా ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పలేం. ఎవరి జాతకంలో శని స్థానం ఎలా ఉందో దాని మీద కూడా ఫలితాలు ఆధారపడతాయి. కొందరికి ఈ ప్రభావం తక్కువగా ఉండొచ్చు. కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, శని రాశి మార్పుతో కొన్ని రాశుల వారికి ఉపశమనం కూడా లభిస్తుంది. సింహ రాశి, ధనుస్సు రాశి వారికి శని ఢయ్య నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. దీంతో గతంలో ఎదురైన సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. పనులు సాఫీగా సాగుతాయి.
శని ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని సాధారణ సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి శనివారం శని దేవుడికి పూజ చేయడం, నల్ల నువ్వులు లేదా నూనె దానం చేయడం మంచిదని చెబుతారు. అలాగే హనుమాన్ చాలీసా చదవడం కూడా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుందని నమ్మకం. “ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని జపించడం కూడా ప్రయోజనకరంగా భావిస్తారు.