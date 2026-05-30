Shani Vakri 2026: శని వక్రగతి 2026 ఎఫెక్ట్‌.. జులై 27 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టాల కాలం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: May 30, 2026, 10:07 AM IST|Updated: May 30, 2026, 10:07 AM IST

Shani Vakri 2026 Effect On Zodiac: జులై 27వ తేదీన శని గ్రహం వక్రగతిలో ప్రయాణం చేస్తోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా ప్రతికూలంగా మారబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారికి అనేక మానసిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు నష్టపోతారు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

Shani Vakri 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని గ్రహాన్ని  కర్మతో పాటు న్యాయానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే జులై 27వ తేదీన వక్రగతిలో కి శని గ్రహం రాబోతోంది.. అంటే ఈ రోజున మీనరాశిలో ఉన్న శని వక్ర దశలో తిరగబోతున్నాడు. ఆ తర్వాత శని డిసెంబర్ 11వ తేదీ వరకు ఇదే స్థితిలో ఉంటుంది. శని గ్రహం వక్రగతిలో ఉండడం కారణంగా ఇప్పుడు రాశుల వారికి కష్టాలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Shani Dev Effect

శని వక్రగతి

శని వక్రగతిలో ప్రయాణించడం కారణంగా నాలుగు నెలల పాటు కొన్ని రాశుల వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆందోళన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి మానసిక సమస్యలకు దారి తీయవచ్చు. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఏయే రాశుల  వారి జాగ్రత్తగా ఉండాలో పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Shani Dev

మేషరాశి 

శని వక్రగతిలో ప్రయాణించడం కారణంగా మేషరాశి వారి జీవితాల్లో ప్రతికూలమైన ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది.. ముఖ్యంగా వృత్తి పరంగా అనేక ఒడిదుడుకులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. అలాగే పని ప్రదేశాల్లో సహోద్యోగులతో ఊహించని స్థాయిలో విభేదాలు తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా పని ఒత్తిడి విపరీతంగా కూడా పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో విభేదాలు కూడా తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

Shani Vakri 2026

కుంభరాశి 

శని వక్రగతిలో ప్రయాణించడం కారణంగా కుంభ రాశి వారికి కూడా అనేక సవాళ్లు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికపరంగా ఈ సమయంలో అనేక నష్టాలు కలుగుతాయి. అలాగే పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వృత్తిపరంగా పరిస్థితులు కొంచెం కష్టంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు పెద్ద పెద్ద సమస్యలకు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు కారణమవుతాయి ముఖ్యంగా సంబంధాల్లో అనేక సమస్యలు తలెత్తుతాయి.  

Shani Vakri Effect

మీన రాశి 

శని ప్రతికూల ప్రభావంతో మీన రాశి వారి వృత్తి జీవితంలో కూడా అనేకమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. వీరు మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కష్టపడి పని చేయడం వల్ల విజయాలు కూడా సాధించకపోవచ్చు. ఈ సమయంలో ఎవరితోనూ సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడం అంత మంచిది కాదు అని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలపై వ్యక్తులతో అభిప్రాయ భేదాలు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి..

Saturn Retrograde Effect

శని వక్రగతి

శని వక్రగతిలో ప్రయాణం చేయడం కారణంగా పైన రాశుల వారు తప్పకుండా కొన్ని రకాల రెమెడీలు వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా శని దేవుడి మంత్రాన్ని ప్రతి శనివారం మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు జపించడం చాలా మంచిది. అలాగే శనివారం సాయంత్రం ఆవనూనెతో శని దేవుడికి దీపం వెలిగించాలి. దీంతో పాటు అనే వారి చుట్టూ ఏడుసార్లు ప్రదక్షిణ చేయడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Saturn Retrograde 2026 Telugu

నోట్..

